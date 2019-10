Our ocean cleanup system is now finally catching plastic, from one-ton ghost nets to tiny microplastics!



Ele quer livrar o oceano das ilhas de lixo... e sabe como Boyan Slat tem 21 anos e já sabe a que é que quer dedicar a sua vida: à limpeza dos oceanos. Apaixonado por mergulho, foi uma visita à Grécia em 2011 que o convenceu a criar um conceito para despoluir as águas, quando se apercebeu que havia mais sacos de plástico do que vida marinha.

Foi a Grande Mancha de Lixo do Pacífico que levou Boyan Slat a pensar numa solução para a limpeza dos mares que fosse proporcional ao tamanho do problema. A massa de plástico que flutua no Oceano Pacífico tem cerca de 1,6 milhões de quilómetros quadrados, 17 vezes o tamanho de Portugal, por isso era necessário algo gigante.Então, Slat pensou no The Ocean Cleanup: um sistema de recolha de plástico flutuante com uma barreira de três metros de profundidade que trava redes de pesca, grandes objetos de plástico e até microplásticos. O projeto surgiu em 2013 e seis anos depois, funcionou.A novidade foi partilhada por Slat no seu perfil de Twitter: "O nosso sistema de limpeza dos oceanos está finalmente a apanhar plástico, de redes com uma tonelada a pequeninos microplásticos!" Na imagem, vê-se um pneumático de um carro. "Já agora, alguém deu pela falta de uma roda?"Para criar este sistema, Slat contou com a ajuda de cientistas holandeses. A sua ideia é conseguir limpar metade da grande mancha de lixo que flutua entre o Havai e a Califórnia, onde se mantém devido à ação das correntes ocêanicas que ali se encontram. É a maior acumulação de plástico nos oceanos.O The Ocean Cleanup tem sensores e satélites que permitem informar os barcos da sua localização.Em conferência de imprensa, Boyan Slat contou que precisa de resolver um novo problema: as despesas da viagem do transporte do plástico. "Estamos a apanhar plástico... Após começar esta viagem há sete anos, este primeiro teste no ambiente duro do oceano indica que a nossa visão é alcançável e que o início da nossa missão de livrar o mar de lixo de plástico, acumulado há décadas, está ao nosso alcance."O plástico que se juntou até agora vai ser trazido para a costa em dezembro, de forma a ser reciclado. O projeto crê que há procura por objetos de plástico recolhido do mar e reciclado. A prioridade seguinte será aumentar o dispositivo e torná-lo mais resistente para que possa manter o plástico preso durante um ano ou mais sem que seja preciso recolhê-lo.