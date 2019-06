Uma singular pessoa come pelo menos 50 mil partículas de microplástico por ano e inspira relativamente a mesma quantidade. As conclusões são o primeiro estudo a estimar a ingestão de partículas de plástico pelos humanos, publicado na revista Environmental Science and Technology esta semana.

O número real de microplástico ingerido é provavelmente bastante mais alto, já que o estudo só considerou uma pequena quantidade de amostras de alimentos que foram analisados para procurar vestígios de contaminação por plástico.

Segundo as observações, beber água de garrafas de plástico aumenta o consumo de microplástico. Estas têm 22 mais partículas do que a água canalizada, o que significa que uma pessoa que beba água de garrafas de plástico durante um ano irá consumir 130 mil partículas nesse período.

Os efeitos na saúde da ingerência de microplástico ainda são desconhecidos, mas os investigadores alertam que estes podem libertar substâncias tóxicas. Algumas partículas são pequenas o suficiente para penetrar no tecido humano, onde podem provocar reações imunológicas.





A especialista em microplásticos e lixo marinho Paula Sobral alertou hoje que, "mais tarde ou mais cedo, o destino final do plástico será o fundo do mar" e que a sua reciclagem a partir daí "é difícil ou impossível".

As partículas não estão a ser só encontradas nos alimentos: os investigadores também descobriram vestígios no solo, ar, rios e oceanos.

Relativamente à comida humana, as maiores evidências foram encontradas na água em garrafas de plástico, marisco e cerveja. Através da análise de fezes, os cientistas chegaram à conclusão de que as pessoas ingeriram as partículas.

O estudo inclui 26 estudos científicos sobre o tema previamente realizados, que analisaram a presença das partículas nos peixes, crustáceos, açúcar, sal, cerveja e água e estimaram a quantidade de partículas comidas pelos humanos.

A maior parte da comida e bebida da dieta humana não foi analisada, o que quer dizer que o estudo só examinou 15% dos alimentos ingeridos. Outros, como pão, produtos processados, carne, laticínios e vegetais deverão conter partículas na mesma medida, avisa Kieran Cox, da University of Victoria no Canadá.

Sobre os microplásticos inalados por ar, os investigadores concluíram que "a maioria das partículas respiradas será ingerida".

Stephanie Wright, do King’s College London, em Inglaterra, relativizou as conclusões do estudo: "Estas estimativas de exposição a microplásticos é relativamente baixa em comparação com outras partículas. Por exemplo, foi calculado que os indivíduos que vivem no ocidente ingerem biliões de micropartículas de dióxido de titânio, um aditivo comum".