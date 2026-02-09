Escola de bombeiros realiza cursos online para ensinar a preparar kit de emergência

Os cursos fazem parte de uma campanha nacional de sensibilização que se inicia em março.

A Escola Nacional de Bombeiros (ENB) vai realizar em abril dois cursos online para ensinar as pessoas a preparar um kit de emergência e a estarem prevenidas para um incêndio rural, anunciou esta segunda-feira o presidente da instituição.



Kit de emergência da proteção civil Europa Press via AP

"Vamos de forma massiva libertar um link que dá acesso a um curso online, numa plataforma que a escola utiliza e que pode ser de acesso gratuito de qualquer cidadão, em qualquer ponto do país ou do mundo, que queira aceder e fazer essa formação", disse à Lusa Lídio Lopes.

Os cursos fazem parte de uma campanha nacional de sensibilização da ENB que se inicia em março com a distribuição on-line de cartazes sobre a formão, estando previsto para abril a primeira formação, que se intitula "Kit de emergência e Plano familiar de emergência".

De acordo com algumas informações avançadas pela ENB, o kit de emergência é constituído por elementos que garantem a sobrevivência por pelo menos 72 horas.

O ?kit? incluí cópias dos documentos de identificação do agregado familiar, medicamentos, roupa, alimentos com maior validade, produtos de higiene, entre outros bens que assegurem a sobrevivência, segundo a ENB.

Ainda dentro do curso, está o Plano Familiar de Emergência, que é um documento que agrega um conjunto de medidas com o objetivo de prever, planear e preparar os membros do agregado familiar para situações de acidente grave ou catástrofe.

O plano tem indicações como a definição de um ponto de encontro para todo o agregado familiar, que deve ser um local seguro, de acordo com ENB.

O desenvolvimento de medidas de autoproteção, a definição de caminhos de evacuação, entre outras medidas preventivas também fazem parte do Plano Familiar de Emergência.

Os cartazes e as restantes indicações estão disponíveis no site da ENB.

O segundo curso ?online? sobre o que fazer, preparar e proteger antes, durant e depois do incêndio rural começa a 30 de abril.

Hoje realizou-se também o primeiro dia do curso de formação de profissionais para a área da proteção civil, que começou com um grupo de 18 padres de diferentes zonas do país, inclusive dos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

A ENB pretende também disponibilizar cursos para advogados, professores, empresários, autarcas, entre outros profissionais.

As formações começaram a ser preparadas em novembro e incluem aprendizagens teóricas, como os conceitos básicos de proteção civil, por exemplo saber o que é uma cheia, o que é um alerta, entre outras.

A formação também inclui aulas práticas como saber fazer o suporte básico de vida, elaborar um plano de operação, entre outras aprendizagens relevantes antes, durante e depois de um incidente.

O objetivo da formação é que os profissionais possam aprender a reagir a um acidente grave e partilhar as aprendizagens com o seu meio profissional e social.

O presidente da ENB disse ainda que todas as ações da escola pretendem "sensibilizar o cidadão para que ele seja resiliente" e consiga estar preparado antes de qualquer acidente de grave ou catástrofe.

A ENB, que tem como associados a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), é a autoridade pedagógica na formação técnica dos bombeiros portugueses e de outros agentes de proteção civil.