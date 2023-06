A memória do regresso da lua de mel é amarga para o casal Francisca Oliveira e Celso Paulino. Ela é ajudante de cozinha, num centro de dia, ele operador de cais, no Porto de Sines. Casaram a 16 de maio deste ano e logo a 18 de maio embarcaram num voo para o Funchal. Como residem em Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, deslocaram-se de carro até ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e, tal como acordado previamente, entregaram a viatura à 24h CarPark. A empresa assegurava o serviço valet parking, isto é, recolhia a viatura, um Twingo, no terminal das partidas, e, no regresso, entregava-a no terminal das chegadas.