Ensinar os bebés a comunicar por gestos

Diana Soares aprendeu as palavras gestos de língua gestual portuguesa aos oito anos. É professora e usa a língua para ensinar bebés a comunicarem melhor com os pais.

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“A língua gestual deveria ser ensinada nas escolas”, defende Diana Soares, professora e autora da página de Instagram Língua Gestual Portuguesa. Foi o que a própria sentiu quando, aos 8 anos, conheceu uma amiga na escola com pais surdos que a ensinou as primeiras palavras de Língua Gestual Portuguesa. “Ela ensinou-me o básico: ‘bom dia’ e ‘boa tarde’”, conta.

Não foi o suficiente. Quando terminou o ensino secundário, Diana Soares quis tirar o curso de Língua Gestual Portuguesa. “Nós temos uma barreira gigante com a comunidade surda porque não sabemos comunicar com quem não ouve”, diz. “Eu queria saber como comunicar com uma pessoa surda”, explica.

Como não havia curso em Lisboa, estudou durante quatro anos na Associação Portuguesa de Surdos. “As aulas eram dadas por uma professora surda. Foi um desafio enorme”, conta.

Depois do curso, durante a pandemia, começou a publicar vídeos no TikTok com alguns gestos da Língua Gestual Portuguesa e ficou surpreendida com a reação. “As pessoas ficaram muito interessadas em aprender.” Na página de Instagram já conta com 23 mil seguidores. Começou então a dar aulas à comunidade ouvinte.

Foi no TikTok que descobriu que havia pais ouvintes que comunicavam com os seus bebés através de gestos de Língua Gestual. “Descobri o programa norte-americano Baby Signs, fiz o curso e sou instrutora”, conta.

O Baby Signs usa gestos da Língua Gestual Portuguesa adaptados para que sejam fáceis de serem feitos por bebés. Quais são os benefícios? “A única forma que um bebé tem de comunicar é chorar. E, muitas vezes, não sabemos se é fome, sono ou fralda suja”, explica Diana Soares. “Se lhe ensinarmos gestos, como pedir leite ou água, reduz a frustração que eles sentem e o choro”, acrescenta. Estudos científicos indicam que os bebés que aprendem gestos demonstram menos frustração e aprendem linguagem verbal três meses mais rápido do que os outros bebés

Há pais que começam a ensinar gestos às crianças a partir dos 8 meses, outros aos 12 meses. Diana Soares começou a ensinar os gestos à sobrinha, Constança, assim que ela nasceu. “Ensinei-lhe o gesto de leite, mas ela só repetiu mais tarde, aos quatro meses de idade. Foi o primeiro gesto que aprendeu”, conta. Constança tem agora um ano e meio. “Comunicar com ela sempre foi muito fácil. Agora já fala muito, mas continua a usar alguns gestos”, diz Diana Soares.

Para além do gesto para leite, o programa Baby Signs ensina outros gestos como o ‘dói-dói’ e ‘quente’. “Quente é útil para o banho e na introdução alimentar”, explica. E ao mesmo tempo, ensina Língua Gestual Portuguesa a quem quiser aprender. “As pessoas pensam que, se precisarem de falar com uma pessoa surda, basta escrever no telemóvel ou num papel. Mas não é assim: a gramática da Língua Gestual Portuguesa é bastante diferente da nossa, podem não conseguir fazer-se entender.”