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Vida

Filhos que se revoltaram contra a família bilionária

Susana Lúcio
Susana Lúcio 08:00

O dinheiro não traz felicidade e nas famílias mais ricas pode provocar ruturas entre pais e filhos. E até, mesmo, homicídios.

O herdeiro da fortuna do dono da Mango, Jonathan Andic, foi detido pela polícia espanhola no passado dia 19 de maio, por suspeita de ter empurrado o pai, Isak Andic, de uma encosta escarpada durante uma caminhada em dezembro de 2024, provocando-lhe a morte. A queda foi declarada acidental na altura, mas novas provas fizeram reabrir a investigação policial.

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