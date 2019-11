Kyle Eastwood não se importa que lhe perguntem pelo pai, Clint. Têm-lhe perguntado a vida toda, desde que era pequeno, desde que se lembra - e, se se importasse, talvez tivesse preferido outro apelido quando se lançou como músico de jazz em nome próprio, em 1998, com From There to Here, o seu álbum de estreia.Kyle já fez muitas bandas sonoras, sobretudo para filmes do pai (Mystic River, Invictus, Gran Torino, Cartas de Iwo Jima). Há quem equipare trabalhar com amigos a atravessar um campo de minas. E fazê-lo em família? "Eu e o meu pai damo-nos bastante bem", conta à, num hotel no centro de Lisboa, na véspera do lançamento de Cinematic, o seu 9º álbum."Cresci a vê-lo trabalhar, a fazer filmes. E comecei cedo a trabalhar em bandas sonoras, a tocar em orquestras e a ver como era feita a música dos seus filmes. Por isso, acho que tenho uma boa ideia do que é que ele gosta e de como trabalha - e temos gostos musicais semelhantes", revela.Cinematic é o disco que mistura as duas paixões do Eastwood filho, que também são as do Eastwood pai: o cinema e a música - o álbum é formado por 11 versões jazz de bandas sonoras de filmes como Bullitt (música original de Lalo Schifrin), Taxi Driver (Bernard Herrmann), A Pantera Cor-de-Rosa (Henry Mancini) ou 007: Skyfall (Adele)."O meu pai adora jazz e tocava muito piano em casa, e a minha mãe estava sempre a ouvir álbuns de Motown, R&B e jazz dos anos 50, 60 e 70. Cresci rodeado de música." Também cresceu com o Festival de Jazz de Monterey - um dos mais importantes do mundo - ao virar da esquina, o que fez com que concertos de lendas como Ella Fitzgerald, Count Basie e Sarah Vaughan fossem alguns dos primeiros de que se lembra de ver, sempre pela mão do pai.Da infância passada em Carmel-by-the-Sea, no condado de Monterey, Kyle guarda boas recordações. "Cresci no campo, perto da praia. É um sítio bonito, com muita natureza. A minha mãe [Maggie Johnson] ainda vive lá e o meu pai [foram casados entre 1953 e 1984] também está por perto. Volto um par de vezes por ano [vive em Paris, quando não está em digressão]. É um lugar bastante sossegado e normal. Em miúdo não passei muito tempo em Hollywood ou Los Angeles. Só ocasionalmente, se o meu pai estivesse lá em trabalho", recorda Kyle, hoje com 51 anos.Os primeiros acordes na guitarra deram-se na adolescência. Seguiu-se o piano e só então chegou ao baixo: "Aprendi a tocar guitarra quando tinha 13 ou 14 anos, por causa de um pequeno papel num filme do meu pai [A Última Canção, de 1982]. Tive de aprender uns acordes para tocar no filme.""Foi quando tinha 18 anos que comecei a ficar mais sério em relação à música e a tocar mais, mas só por diversão." Na mesma altura inscreveu-se no curso de cinema da University of South California, em Los Angeles, mas ficaria só dois anos, com o interesse pela música a ganhar à cinefilia, e noites a tocar com amigos a sobreporem-se às aulas."No cinema, nessa altura, interessava-me mais a realização do que a representação", conta sobre o que o levou a matricular-se. Talvez as coisas tivessem sido diferentes se Kyle fosse o Karate Kid? "Sim (risos), falou-se da possibilidade de o meu pai realizar o Momento da Verdade. Ele recebeu o guião e perguntou-me se eu quereria ficar com o papel, caso ele aceitasse fazer o filme. Eu disse que sim, claro... Mas acabou por ser outra pessoa [John G. Avildsen] a realizá-lo [com Ralph Macchio no papel principal, em 1984]."Há diferentes bandas sonoras. Umas são tão discretas que quase não se dão por elas, enquanto outras são tão fortes que funcionam como personagens dentro dos filmes, como o que o John Williams fez para O Tubarão ou a Guerra das Estrelas", diz Kyle Eastwood, cujo quinteto apresenta Cinematic em Coimbra (dia 15), Espinho (16), Porto (17) e no Estoril (18) com o apoio de dois vocalistas. À, Kyle diz preferir filmes com bandas sonoras atmosféricas que incorporem jazz - porque será?15/11, 21h30Convento São Francisco, Coimbra€1016/11, 21h30Auditório de Espinho, Espinho€1517/11, 21hCasa da Música, Porto€2018/11, 21h30Casino Estoril, Estoril€20 a €25