Em Valência, um idoso esteve 15 anos morto dentro do seu apartamento

O homem, que teria agora 86 anos, vivia sozinho há três décadas, altura em que se separou e perdeu o contacto com os dois filhos.

Antonio Famoso era tão discreto que nenhum dos seus vizinhos sentiu a sua ausência nos últimos 15 anos, nem os seus dois filhos. Foi no passado sábado que os bombeiros de Valência entraram pela janela do apartamento no sexto andar na Rua Luis Fenollet e encontraram o corpo do idoso.



Homem idoso encontrado morto em Valência após 15 anos DR

Segundo as informações avançadas pelo El País, Antonio encontrava-se “mumificado” num dos quartos do apartamento completamente vestido, cercado por pombos mortos e insetos.

Este é um exemplo de casos extremos de solidão que muitos idosos passam nas grandes cidades. Há três décadas separou-se e perdeu o contacto com os dois filhos, um menino e uma menina. Do que se sabe, a vida do homem, que agora teria 86 anos, girava em torno da sua casa, das idas ao supermercado, ao café e de alguns passeios numa zona arborizada no bairro de Fuensanta.

Um empregado de mesa do café que costumava frequentar partilhou: “Era um homem que não incomodava ninguém, ia sempre sozinho, cumprimentava as pessoas. Quando parámos de o ver, pensámos que estava numa casa de repouso”. Rafael vive no apartamento abaixo do de Antonio, com quem perdeu o contacto em 2010, e só foi possível encontrar o falecido porque o homem de 44 anos ligou para a seguradora no seguimento de uma inundação do telhado devido às chuvas fortes.

Até sábado não existiam quaisquer indicadores de que Antonio estaria desaparecido, nenhum membro da família, ou amigo, tinha procurado por si, a caixa do correio na entrada do prédio não estava cheia de cartas nem de publicidade.

Durante todos estes anos o idoso continuou a receber a sua reforma, pelo que as despesas da casa foram sendo pagas sem que ninguém suspeitasse da morte.