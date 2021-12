O que é a dismorfia de Zoom?

Transtorno provocado por horas de reuniões online, em que o rosto passa a ser visto de forma distorcida, com rugas, papos ou duplo queixo, leva a um aumento de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos.

A lista de queixas é grande. De rugas a flacidez, passando por olheiras e papos, duplo queixo, poros dilatados, falta de luminosidade e até o nariz e a testa que, de repente, parecem ter ficado maiores. Passar horas a olhar para o próprio rosto no ecrã durante videochamadas e reuniões por Zoom, no período de confinamento, provocou um efeito sem precedentes em muitas pessoas – dismorfia, ou seja, distorção da autoimagem. Está tudo concentrado no rosto. Este é um fenómeno que ganhou um nome – zoom boom – e que levou a um aumento expressivo de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos.