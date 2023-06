O “Altamente” chega a líder do Opus Dei

O padre Gonçalo Abreu Rocha entrou para o confessionário pouco antes do jogo do título entre o Benfica e o Santa Clara – mas, como faz sempre, manteve o telemóvel desligado durante as mais de duas horas como confessor. Quem conhece o padre que o Opus Dei anunciou no mês passado como o novo líder da instituição católica em Portugal sabe apontar imediatamente duas coisas sobre ele: é paciente e bom a ouvir os outros, características que fazem dele um confessor procurado, em particular por mulheres (é pároco numa residência universitária feminina); e, fora da vida religiosa, é um benfiquista ferrenho. Quando saiu do confessionário no oratório de São Josemaria, muito perto do estádio, nem precisou de ligar o telefone para saber quem tinha ganho – o som das buzinas desfez o suspense. Noutros tempos talvez fosse celebrar o título, mas agora nem para ver os jogos sobra tempo.