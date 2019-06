Capa edição 789

Carlos Sánchez Gonzalo usa a mesma faca há nove anos. "Está muito desgastada, mas se uso outra fico incomodado. Já é parte de mim." Essa faca nunca falha um evento importante e os do catalão incluem Reis e Presidentes, como Obama.O cortador de presunto mais bem pago do mundo, começou como talhante. "Sou um talhante dos arredores de Burgos e o facto de poder cortar presunto para Obama, em Washington, comove-me de verdade." Só que o ritmo das solicitações começou a ser cada vez mais frenético. Em 2016 chegou a estar em três países diferentes no mesmo dia. "Foi o mais difícil que fiz até hoje, porque estive em Varsóvia, depois segui para Bruxelas e terminei o dia num evento em Madrid."Mesmo assim, garante que só consegue aperfeiçoar a sua arte com dedicação. Treina o corte todos os dias e explica que há empratamentos que demoram um ano a planear. "O meu tipo de corte é único. Quem vê um prato meu sabe que fui que o fiz", diz à SÁBADO.