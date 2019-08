Durante dois meses visitaram 450 escolas, falaram com 92.000 alunos e mais de 4.200 professores. Todos envolvidos no Projeto Geração Saudável, dinamizado pela Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, com o apoio da farmacêutica Novo Nordisk. Luís Lourenço, Presidente da Direção da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, faz o balanço desta iniciativa.





Muitos continuam a achar que a diabetes é apenas a doença do açúcar e que para basta não comer doces. Estes e muitos outros erros e mitos foram desmontados pela equipa. Mas como refere Luís Lourenço muitos adultos - a maioria dos professores, pais e funcionários - cometiam muitos erros na utilização do medicamento. "Um dos maiores erros detetados na utilização dos medicamentos pelos adultos foi a de esmagarem comprimidos e abrirem cápsulas ao invés de procurarem outra forma farmacêutica ajustada às necessidades."A diabetes está a aumentar nas populações mais jovens e estima-se que 44% da população portuguesa não está diagnosticada. Os especialistas alteram que um diagnóstico precoce, acompanhamento dos doentes e acesso aos tratamentos mais adaptados às necessidades de cada um são fundamentais. A juntar a isto, ter uma alimentação saudável e praticar exercício regular pode reduzir o risco de complicações e melhorar a qualidade de vida das pessoas com diabetes.A Geração Saudável é um projeto de promoção e educação para a saúde desenvolvido pela Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, desde 2012. A iniciativa procura cumprir com os desígnios da Ordem dos Farmacêuticos, no respeitante à promoção e garantia da Saúde Pública e na promoção do papel do farmacêutico, como uma iniciativa de responsabilidade social.

A escola surge como parceiro deste projeto, não só por ser um espaço de intervenção preferencial para ações de promoção da saúde e prevenção da doença em crianças e jovens, mas também por facilitar ações interpares e pela sua capacidade de envolver as comunidades locais.

Quantos jovens participaram?

O projeto decorre em escolas por todo o país (incluindo Regiões Autónomas da Madeira e Açores) e contempla a realização de diversas atividades onde jovens farmacêuticos e estudantes do mestrado integrado em ciências farmacêuticas, com formação prévia e adequada aos conteúdos, ministram formações às crianças e jovens, com o apoio, sempre que possível, de um autocarro interativo, e de uma carismática mascote, o GS. O público-alvo são os alunos do 2 º ciclo, com integração pontual de alunos do 1º e 3º ciclos, sendo os professores, familiares e a população em geral um público-alvo secundário.

Até ao ano letivo de 2018/2019, realizaram-se cerca de 450 visitas a escolas, permitindo integrar cerca de 92.000 alunos e mais de 4.200 professores no projeto. O sucesso alcançado durante o período de implementação apenas foi possível graças à dedicação e esforços de mais de 300 jovens farmacêuticos e estudantes de ciências farmacêuticas, como formadores do projeto.

Como correu o projeto?

O projeto caracteriza-se por um formato dinâmico e interativo, cuja implementação procura envolver as comunidades. O modelo das atividades recebe, por isso, uma enorme recetividade por parte de alunos, professores, familiares e comunidade no geral.

Além dos resultados alcançados, os contributos da Geração Saudável no âmbito da promoção da saúde e da intervenção do farmacêutico são reconhecidos por diversos intervenientes da área da saúde e da educação. Além de inúmeras parcerias e colaborações com instituições locais – refletidas na participação em mais de 70 eventos – ao projeto foi atribuído o Prémio Almofariz de Projeto do Ano (2014), assim como Alto Patrocínio da Presidência da República (2014). Foram ainda protocolizadas diferentes parcerias, como por exemplo, com a Direção-Geral da Saúde, no âmbito do Programa Nacional para a Diabetes e com a NovoNordisk através do programa Changing Diabetes.

O sucesso do projeto, nas diferentes dimensões, contribuiu para o desenvolvimento e implementação da Geração Saudável Sénior, projeto cujo público-alvo são indivíduos com mais de 65 anos, que se encontram em instituições como centros de dia, estruturas residenciais para idosos (ERPI) e/ou outras instituições de solidariedade social (IPSS). Também neste projeto pretende-se desenvolver para ações de promoção da saúde e prevenção da doença

Qual foi a reação mais marcante?

Com a abrangência deste projeto, e sendo o público-alvo crianças e jovens, são vários os episódios que acontecem regularmente. Algo que acontece com alguma frequência, e o qual gostamos sempre de passar para as gerações seguintes de formadores do projeto, são momentos em que alunos que (con)vivem com diabetes partilham a experiência com a turma – grande parte das vezes os colegas não sabiam – acabando por colaborar na formação com o formador, trazendo a sua própria vivência e desmistificando-a.

Em comunidades com carências socioeconómicas, a receção dos alunos, professores e funcionários, a forma como encaram as formações e os agradecimentos finais, sensibilizam toda a equipa, motivando-a.

Quais eram as dúvidas mais comuns?

As questões são sempre muitas, e existe um grande espaço para serem partilhadas, quer durante o tempo de formação, quer no período de intervalo em que os formadores estão inteiramente disponíveis para esclarecer qualquer tipo de questão. A proximidade de idades com os formadores, e a sua formação prévia, fomenta a interação, partilha e debate de ideias e dúvida, permitindo desmistificar e esclarecer conceitos pré-concebidos ou complexos. A ação dos medicamentos e o tratamento da diabetes são algumas das dúvidas mais frequentes, sendo abordadas nas ações de formação.

Quais eram as ideias erradas mais comuns?

Nos jovens, existe uma dificuldade em compreender que os seus comportamentos e escolhas têm consequências na sua vida futura. Deste pressuposto, advém a extrema importância da compreensão do conceito de prevenção de doença e promoção de saúde e a consciencialização de que todos os hábitos que temos, sejam eles bons ou maus, terão um reflexo na nossa vida futura. Um dos preconceitos mais comuns, por exemplo, é a ideia de que a diabetes é "a doença do açúcar", e de que quem (con)vive com esta patologia "não pode comer doces".

De que forma vão alterar os hábitos dos jovens?

Através da consciencialização do público-alvo para uma tomada de decisões em saúde consciente e informada. O conhecimento é o início para a mudança de comportamentos. A envolvência da comunidade em torno destas problemáticas garante que serão trabalhadas nas diferentes fases do percurso de vida, desde a conceção ao envelhecimento e em diversos contextos de intervenção – como, por exemplo, a escola.

Qual era o erro mais comum que os jovens cometiam?

Geralmente, no que concerne aos fatores de risco para a Diabetes tipo 2, os jovens estão bastante alertas para a prática de exercício físico, contudo, a alimentação é um dos pontos em que focamos muito nas formações, pois muitos deles consomem quantidades desadequadas de açúcar e fast-food. Quanto à questão dos medicamentos, a grande maioria dos formandos não tinha acesso aos mesmos, e por isso não conseguimos identificar muitos erros.

Por outro lado a maioria dos professores, pais e funcionários que pudemos impactar, estavam já muito conscientes para a prevenção da Diabetes Tipo 2 mas cometiam muitos erros na utilização do medicamento. Um dos maiores erros detetados na utilização dos medicamentos pelos adultos foi a de esmagarem comprimidos e abrirem cápsulas ao invés de procurarem outra forma farmacêutica ajustada às necessidades.

Quais foram as dicas mais frequentes que deram aos jovens?

No que concerne à promoção para a saúde, os formadores têm sempre imenso cuidado nas dicas que dão, por forma a que o estilo de vida que os alunos adotam seja o mais equilibrado durante toda a sua vida. Reforçamos sempre a ideia do dever que é ter uma alimentação saudável e praticar exercício físico regularmente de forma a prevenir doenças crónicas. Adicionalmente, aquando da formação sobre o Uso responsável do Medicamento, uma das principais mensagens que passamos é a de consultar sempre um profissional de saúde antes de tomar qualquer tipo de medicamento ou sempre que existiam dúvidas.