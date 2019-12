Paula Serraninho participa na campanha "Hipoglicemia. Uma já pode ser demais", lançada no dia 11 de dezembro, para alertar para as ideias erradas e para a importância destes episódios. Conta à SÁBADO toda sua história de como descobriu a doença e como vive com ela todos os dias.





"Descobri que tinha diabetes aos 8 anos. Pesava 48 quilos e em três semanas perdi 18. Só que o médico no Hospital Dona Estefânia disse à minha mãe que era normal, fazia parte da idade. A minha mãe não ficou satisfeita com a resposta e levou-me a outro médico. Fizeram-me análises e tinha uns valores altíssimos. Como me disseram? Lembro-me que uma médica me explicou que não podia comer mais pastilhas elásticas, que eu adorava. Nunca fui muito gulosa, mas como qualquer criança. Depois proibiram-me de fazer ginástica na escola. Isso era complicado. Mas o mais difícil foi administrar a insulina. Explicaram-me muito como era, numa almofada… Mas agora depois do treino a picar a minha perna… Não consegui. Até aos 12 anos eram os meus pais. Tudo melhorou muito porque agora conseguimos administrar insulina em qualquer lado, com as canetas. Dantes não. Estavam no frigorifico, guardadas... Para ver o nível de glicemias também quase que se cortava o dedo. Sempre odiei agulhas. Pânico, mesmo. Tive de aprender. As insulinas já não me fazem confusão.

A primeira vez que tive uma hipoglicemia [baixa concentração dos níveis de glicose (açúcar) no sangue], estava internada e quando sai do banho comentei com a minha colega do quarto que estava a sentir-me mal, transpirada. Cai para o lado. Entrei em coma. Já tive muitos episódios de hipoglicemia, acordava no hospital e não sabia o que tinha acontecido.

Tinha cuidado com a comida, comia a horas, mas sempre tive valores muito desregrados. É uma diabetes tipo 1 muito difícil de controlar. Olhe, de madrugada tive 300 e agora estou com 90…

Os meus pais levaram muitas vezes para o hospital porque quando entrava em coma de noite, não me conseguiam dar água com açúcar, já não conseguia engolir. Lá ia para o hospital. Já casada, o meu ex-marido levou ao colo para o hospital.

Quando estou acordada consigo detetar alguns sintomas de hipoglicemias, então sei que tenho de comer um pão com manteiga ou um pão com marmelada. O problema é de noite. Mas tive um episódio mais complicado. Agora vivo sozinha e já tive dois ou três episódios de bloquear. Não consigo falar. Nem mexer-me. É complicado. Mesmo com o telemóvel ao lado... O último episódio, tentei chegar ao telemóvel para pedir ajuda e ouvia a minha irmã - que mora na casa ao lado a subir e descer as escadas – e eu não conseguia chegar ao telemóvel. Estive 10 horas com uma hipoglicemia grave. Lá consegui chegar ao telemóvel e atender o telefonema de uma amiga que percebeu que eu não falava. Lá vieram socorrer-me. Foi um dia de sorte. Na altura, chamaram bombeiros, deram-me comida, água açucarada. Mas para perceber como ainda há ideias erradas e preconceitos ouvi uma das bombeiras a perguntar: "não lhe deram insulina?" O problema era o contrário. Era falta de açúcar…Qualquer dia matam-me.

Tenho uma diabetes complicada, tanto que o meu médico diz-me para não ir às urgências. Porque se lá vão-me dar o normal, por exemplo, 10 ou 12 unidades de insulina rápida, quanto a mim uma unidade insulina rápida, faz-me chegar aos 106 de glicemia. Tenho de andar com um papel do meu médico a explicar isso, porque quase me maltrataram quando não quis fazer a medicação deles.



Gravidez complicada

Engravidei sem planear e tenho de agradecer à minha médica, Sílvia Saraiva, por tudo. Foi uma gravidez complicada. Eu tinha de fazer 20 picadas por dia, comer durante a noite, para não fazer hipoglicemias. Ele nasceu prematuro, com 35 semanas, e entrei em coma durante o parto. Mas com ele correu tudo bem. Hoje tem um filho com 23 anos, quase com 1,90m.

Como comecei muito jovem, habituei-me a comer a horas certas, e a controlar as coisas. Por exemplo, se for a uma festa e tal, aumento a insulina rápida. Mas o que temo mais são as consequências que posso vir a ter: hemodiálise e cegueira.

Esta campanha é importante para explicar às pessoas e às crianças do que se trata e o que se deve fazer. As pessoas não têm noção do impacto que isso tem na vida das pessoas. Se tenho uma hipoglicemia de noite… No dia seguinte... é impossível ir trabalhar.

Também há erros, lembro-me de numa novela mostravam uma atriz, que era diabética, e teve uma hipoglicemia e administravam-lhe insulina. Tudo errado… É importante alertar e esclarecer.

Participei na campanha porque sempre fui cobaia das insulinas, das máquinas, experimentava tudo. Desde que não me faça mal e seja para o meu bem e para o das pessoas que passam pela mesma situação, vou fazer. Costumo dizer que quando tiverem um pâncreas artificial não me importo de ser nº1. Só não gostei da bomba. Fui cobaia não gostei. Não vale a pena, não encontrei qualidade de vida.

Não sei como estou cá ainda. Muitas vezes penso: estou sozinha, será que amanhã consigo-me levantar e andar."