Australiano fez F1 com motor Ferrari para andar nas estradas

Zac Mihajlovic, um criador australiano, lançou-se num desafio que tem tanto de ambicioso como de fantástico: construir uma réplica de um Fórmula 1, alimentado por um motor Ferrari, homologado para andar na estrada.

Denominado "Zacaria", este monolugar será vendido numa série muito limitada e deverá estar finalizado ainda este ano. Contudo, Zac Mihajlovic e Scotty Cox, construtor de motos personalizadas, já levam mais de dois anos de trabalho neste projecto.

Mihajlovic, segundo conta o Aquela Máquina, ficou conhecido no mundo automóvel depois de fazer uma versão homologada para andar na estrada do Batmobile de Tim Burton no cinema. Zac recebeu várias "encomendas" para produzir mais exemplares do carro do Batman, mas por questões de licenças não conseguiu avançar.

Depois disso Zac queria virar as atenções para algo verdadeiramente radical e foi aí que surgiu a ideia de fazer um F1 para a estrada. "Pensei, qual é a próxima coisa mais radical que posso construir para andar na estrada? Ninguém o fez com um Fórmula 1, fizeram coisas como o BAC Mono ou o Ariel Atom, mas parecem concepts e têm motores de quatro cilindros", afirmou à publicação "Which Car".

A ideia do F1 ganhou ainda mais força quando Zac conseguiu "deitar as mãos" a um motor V12 de 6.3 litros de um Ferrari F12 Berlinetta estampado, no Reino Unido. Depois disso seguiu-se uma caixa de seis velocidades da Albins, um sistema hidráulico e uma carroçaria totalmente em alumínio.

Ainda há muito a fazer para que este projecto esteja pronto a ser vendido, mas Mihajlovic já confirmou que recebeu várias propostas e que não tenciona vender cada "Zacaria" por menos de 700 mil dólares australianos, o equivalente a 431 mil euros.