Há oito Chevrolet Bolt EV no meio das “bombas” da Polícia do Dubai

Oito exemplares do Chevrolet Bolt EV vão passar a patrulhar as ruas da maior cidade dos Emirados Árabes Unidos, nomeadamente as áreas em redor do Aeroporto Internacional do Dubai.

Falar da polícia do Dubai é falar de uma frota milionária de desportivos que vão desde o Bugatti Veyron ao Lamborghini Aventador, passando pelo Ferrari FF, pelo Porsche 918 Spyder e pelo Aston Martin One-77. Mas o último "bólide" das autoridades locais é o oposto de tudo isto, já que é um pequeno citadino eléctrico, o Chevrolet Bolt EV.

Oito exemplares deste pequeno eléctrico vão passar a patrulhar as ruas da maior cidade dos Emirados Árabes Unidos, nomeadamente as áreas em redor do Aeroporto Internacional do Dubai, conta o Aquela Máquina.

Poucos detalhes se sabem acerca destes "carros patrulha ecológicos", mas contam com uma autonomia de 380 quilómetros (segundo o ciclo WLTP) e foram decorados com o habitual esquema de cores da Polícia local e com um "kit " de iluminação de emergência no tejadilho.

"Esta parceria com a Chevrolet faz parte de um compromisso para servir melhor os habitantes enquanto lideramos a iniciativa verde do Dubai", começou por dizer Muhammad Nasser Al Razzoqi, Director dos Transportes. "A adição de oito Chevrolet Bolt EV à frota eléctrica da Polícia do Dubai vai ter um grande impacto na nossa missão de alerta para os benefícios da electrificação dentro do Emirado", acrescentou.

Já John Roth, "patrão" da General Motors no Médio Oriente, garantiu que a GM está "orgulhosa por ajudar o Governo do Dubai com a sua visão para tornar o Dubai uma cidade mais verde".

Apesar das boas intenções, temos a certeza que serão os superdesportivos barulhentos e milionários que vão continuar a atrair as atenções dos turistas que visitam o Dubai. Pode vê-los na galeria de imagens acima!