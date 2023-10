Chica e Duarte casam hoje. Quem são os noivos?

A discreta infanta Maria Francisca, que não gosta do "spotlight", prefere programas simples com as amigas e adora descobrir as ruas de Sintra e fotografá-las. A filha dos duques de Bragança casa-se este sábado, com a tiara da Rainha D. Amélia e diz que quer ter uma família grande.