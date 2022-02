Duarte Pio: os negócios do grande senhorio do Chiado

Duarte Pio de Bragança teve um imprevisto na sua casa em Sintra e chegou atrasado à entrevista com a SÁBADO, que ia decorrer - por sua sugestão - durante um almoço no Chiado. Combinámos o encontro num 2º andar do nº 47 da rua Vítor Cordon, em Lisboa. É um edifício construído no século XVIII, depois do terramoto, com três andares mais águas furtadas, cada um com 12 janelas viradas ao Tejo. Foi "Casa do Tesouro" da família real, depois o Hotel Bragança (citado n’Os Maias), os Caminhos de Ferro (no pós-implantação da República) e a Universidade Livre (no pós-25 de Abril).



O prédio acabou de ser renovado e pintado em azul celeste e é lá que está provisoriamente a sede da fundação que gere uma parte dos bens herdados pelos Bragança, que incluíam o prédio onde estávamos, assim como dois prédios que podem ser vistos das varandas que dão para o rio. Ficam lá em baixo, na rua do Ferragial, entre os números 22 e 34, a poucos metros do Cais do Sodré.



Do outro lado, nas janelas que dão para norte, avistam-se também prédios recebidos pelos Bragança à esquerda, à direita, ao fundo e ao longe. Depois de posar para as fotos, no caminho para o restaurante, Duarte Pio parecia estar num jogo do Monopólio: embora nunca o mencionasse, por todo o lado havia prédios que recebera em tempos.