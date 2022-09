Dona Ángela: uma estrela do YouTube

Na modesta cozinha do seu rancho faz vídeos a cozinhar pratos mexicanos. Já é mais famosa do que chefs premiados.

“Olá amigos! Estou a preparar umas tortilhas, mas agora chegou o meu filho, que me trouxe um huitlacoche [fungo do milho considerado o ‘caviar dos Astecas’].” Foi assim que começou o primeiro vídeo de Dona Ángela, divulgado a 20 de agosto de 2019. Hoje tem um canal no YouTube, o De Mi Rancho a Tu Cocina, com mais de quatro milhões de subscritores, onde partilha receitas feitas com alimentos típicos da sua região.