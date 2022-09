Há 50 anos nascia o smile. Desde então surgiu uma nova linguagem digital

Os emojis dominam a linguagem digital e a sua utilização diária já faz parte da rotina. Desde a origem do primeiro smile nos anos 60 - que só viria a ser registado em 1972 -, ao surgimento do primeiro emoticon digital cerca de vinte anos mais tarde, os emojis formam hoje em dia uma linguagem que não escapa a nenhum utilizador online. Haverá alguém que não utilize uma cara a chorar a rir quando recebe um vídeo engraçado no WhatsApp?