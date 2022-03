No Carnal, mostra-se a modernidade da cozinha mexicana sem complicações

O início da semana e a hora adiantada do jantar não deixavam antever que o ambiente no Carnal, o novo gastrobar mexicano do grupo 100 Maneiras, de Ljubomir Stanisic, estivesse já tão composto e animado. A luz ténue que iluminava a sala contrastava com a animação provocada pela música nas colunas. De um lado, o bar, iluminado por candeeiros pendentes do teto; do outro, as mesas já compostas, em que os comensais falavam entusiasmados por cima da música. Foi essa a onda com que a SÁBADO se deparou quando visitou o novo mexicano de Lisboa, localizado (poucos metros abaixo do Bistro 100 Maneiras), no que era o antigo bar Double 9, do 9 Hotel Mercy, quando se sobe a Rua da Misericórdia desde o Chiado.