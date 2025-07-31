Dois designers da Barbie morrem em acidente de carro em Itália

No anúncio feito através da página de instagram da Barbie, a marca manifesta pesar pela perda dos dois criadores "que trouxeram alegria e arte" à famosa boneca.

Mario?Paglino e Gianni?Grossi, designers italianos conhecidos pelas suas criações para a boneca Barbie, morreram no domingo num acidente de carro em Itália.

O acidente aconteceu na autoestrada A4 entre Turim e Milão, junto à portagem de Marcallo-Mesero na região da Lombardia, quando um homem de 82 anos circulava em contramão, tendo embatido de frente contra o carro onde seguiam os dois designers. Segundo a agência de notícias ANSA, o idoso, que também morreu no acidente, circulou cerca de seis quilómetros até colidir de frente com o carro em que seguiam os dois italianos.

Tanto Mario?Paglino de 52 anos como Gianni?Grossi de 55 morreram no local. No carro com os designers seguiam ainda Amodio Valerio Giurni, um funcionário do banco BPM de 37 anos, e a sua mulher, Silvia Moramarco, de 36. Silvia foi a única sobrevivente e foi levada para o Hospital Nigarda, em Milão, em condição crítica.

Mario Paglino e Gianni Grossi fundaram, em 1999, a Magia2000, uma empresa focada na produção de barbies personalizadas. Na página da Magia2000 pode ler-se uma publicação onde se informa que o funeral de Mario e Gianni acontece a 1 de agosto às 10:30 na Basílica de San Gaudenzio em Novara. "Será um momento para lembrá-los juntos, unidos em sua memória", refere a equipa.

Numa publicação no Instagram oficial da Barbie, a Mattel lamentou a morte dos designers: "A equipa da Barbie está de coração partido pela perda de Mario Paglino e Gianni Grossi, dois criadores e colaboradores da Mattel muito queridos que trouxeram alegria e arte ao mundo da Barbie", pode ler-se. "Como designers apaixonados e talentosos e colecionadores ao longo da vida, o seu espírito e amor pela marca transformaram cada criação em que trabalharam numa obra-prima", actrescenta ainda a marca no comunicado. "Além do talento notável, eles partilhavam uma energia que iluminava todos os espaços em que entravam", lê-se ainda na publicação, que incluí uma fotografia da dupla sob um letreiro da Barbie.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Barbie (@barbie)


