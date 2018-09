"Os alunos não gostam que as aulas sejam sempre iguais." É desta forma que a directora de agrupamento de Escolas de Alcanena e autora do livro Guia da Autonomia e Flexibilidade Curricular defende as vantagens deste programa.

Durante o último ano lectivo, 235 escola de todo o país testaram a flexibilidade curricular. Neste projecto-piloto, as escolas tinham a liberdade de gerir 25% do tempo lectivo com as novas formas de ensino. Por exemplo: diferentes formas de organização, unir matéria de diferentes disciplinas, ou até criar outras novas, como a junção de físico-química e ciências. Poderiam ainda transformar disciplinas anuais em semestrais. Outra sugestão seria alternar semanas normais de trabalho com semanas a desenvolver só um tema.

No livro, com vários exemplos práticos, como unir físico-química e matemática para trabalhar de forma integrada o que é o consumo eléctrico, "estatísticas discretas e contínuas". De que forma? Estudar qual é o consumo eléctrico da sua família durante uma semana? Até pode ser integrada a componente tecnologia, como o uso de telemóveis nas aulas.

O sucesso deste projecto piloto foi tal que o Ministério da Educação alargou-o a todas as escolas, através dos Decretos Leis da Educação Inclusiva e da Flexibilidade Curricular, que o queiram aplicar. Ainda não se sabe quantas escolas vão aderir, mas Ana Cláudia Cohen defende que este programa permite reinventar a sala de aula e que no seu agrupamento o número de turmas neste projecto vai este ano duplicar.

Como correu a experiência de flexibilidade curricular no seu agrupamento de Escolas de Alcanena?

Orgulho-me de poder afirmar que a implementação da flexibilidade curricular foi muito positiva, quer durante o processo quer no resultado final, nomeadamente em termos do impacto nas aprendizagens, no envolvimento dos alunos nas actividades, nos resultados escolares e sua qualidade e na transformação das dinâmicas do agrupamento.

Quantos alunos estiveram nesse programa? Como reagiram?

No primeiro ano iniciamos com três turmas do 1º ano (apenas as turmas puras); todas do 5º, 7º e 10º anos, num total de 427 alunos num universo de 1550. Os alunos mostraram-se, desde a primeira hora, entusiasmados, tendo sido envolvidos na tomada de decisão dos projectos a desenvolver, das parcerias a estabelecer, na concepção, planificação e avaliação das actividades a concretizar.

Podia dar exemplos dos programas mais originais que tiveram?

Gostei de todos e de cada um com a sua especificidade. No 5º ano a articulação das artes com outras disciplinas objectivou o desenvolvimento de projectos interdisciplinares diferenciados de acordo com as características, potencialidades e expectativas dos alunos, nomeadamente sobre a presença muçulmana na região; no 7º ano (Geografia; Ciências; História; Cidadania e Desenvolvimento; TIC) desenvolveram-se diversos projectos como a circulação da água e o maciço calcário estremenho; a água; núcleos populacionais; o relevo e as primeiras formas de ocupação humana.

No 10º ano, os projectos estão relacionados com a área científica de cada um dos cursos. Criamos parcerias com o Centro de Ciência Viva, com o Centro Tecnológico da Indústria do Couro; com as Faculdades de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova e Universidade de Coimbra. Um exemplo de um projecto que teve mais notoriedade foi o Biobattery.

Como surgiu a oportunidade de escrever o Guia da Autonomia e Flexibilidade Curricular?

Eu já tinha escrito dois livros sobre a Avaliação de Desempenho Docente. Os laços com algumas pessoas com quem tinha trabalhado ficaram. Surgiu o convite e aceitei-o, no pressuposto de que este guia pretende desconstruir e articular os documentos e legislação que enformam o projecto, dando respostas concretas a públicos diferentes (director; professor; director de turma; professor bibliotecário; equipa de autoavaliação; conselho pedagógico e conselho geral), não apenas através da descrição de etapas e dos papéis de cada um, mas muito concretamente através de sugestões de tomada de decisão para os diferentes atores.

A par deste enquadramento há disponibilização de um conjunto de instrumentos, em formato editável, que cada actor pode utilizar nas diversas etapas - desenho curricular; articulação curricular e avaliação. Por outo lado quisemos, com este guia, partilhar projectos concretos e outras práticas já testadas no agrupamento e que tiveram sucesso.

Houve muitos professores a procurarem-no?

Sim. A adesão tem sido grande e relaciona-se com a necessidade e com a vontade que os docentes sentem em ler sobre o assunto, em dar passos seguros neste novo caminho da flexibilidade e de tomar conhecimento de exemplos de projectos e opções metodológicas, aumentando o entendimento sobre como podem operacionalizar / implementar os DAC (Domínios de Autonomia Curricular).

Como foi a reacção dos professores a este programa?

Depende muito do tipo de cultura de escola. Eu orgulho-me muito do agrupamento que dirijo, nomeadamente pela maturidade dos professores. Existe uma cooperação profissional muito forte que lhes permite respeitar as diferenças de cada um e as representações que cada um tem relativamente às metodologias a mobilizar em sala de aula.

Quando tomámos a decisão, foi uma decisão colectiva e ponderada. Convoquei um conselho pedagógico temático e, para além dos seus 15 membros, convidei mais 35. Ou seja, 50 pessoas, lideranças intermédias e outros líderes emergentes, foram convidados a pronunciarem-se sobre a adesão à flexibilidade e houve unanimidade. A única discussão que houve foi em torno da participação do ensino secundário no projecto de flexibilidade. Como persistiram dúvidas, considerei prudente centralizar a discussão nos departamentos curriculares, onde estão todos os professores representados, para posteriormente o conselho pedagógico tomar a decisão.

Em boa hora o agrupamento decidiu também iniciar a flexibilização naquele nível de ensino. A reacção dos professores foi, na generalidade, muito positiva, tendo incrementado os níveis de colaboração. Em alguns casos, registaram-se situações de contaminação entre os pares, fruto da tomada de consciência dos bons resultados das estratégias que iam sendo adoptadas, o que foi muito gratificante. Houve casos, ainda, de professores que estavam desalentados com a profissão e que o projecto veio dar um novo ânimo. Obviamente que também houve resistências.

Como vê o alargamento do programa a todas as escolas? Acredita que a maioria o vai aplicar?

O alargamento era ansiado e penso ser muito positivo, na medida em que neste momento todos os alunos têm as mesmas matrizes base e os referenciais entretanto elaborados, as aprendizagens essenciais, dão resposta às críticas da grande extensão dos programas vigentes, permitindo aprofundar determinados conteúdos e desenvolver opções metodológicas mais adequadas aos contextos específicos. Penso que as escolas ditas farol têm partilhado as suas boas práticas, pelo que o número de escolas a aderir será certamente bastante significativo.

Quais são os desafios para os professores?

O principal desafio será reinventar a sala de aula, de modo a assegurar o sucesso de todas as crianças e alunos e de cada um. Para isso, é preciso ir ao encontro das respectivas características, respeitando a sua diversidade, tornando as aprendizagens atractivas, e fazendo com que estas perdurem no tempo, ou seja, que estas sejam eficazes. O grande desafio é olhar para o aluno real e aplicar os princípios da inclusão e equidade. Por outras palavras, a nova legislação vem dar uma oportunidade à escola pública de proporcionar a efectiva igualdade de oportunidades, tratando-se de forma diferenciada as diferenças dos alunos.

No seu agrupamento vão ter mais turmas com a flexibilidade?

Como já disse anteriormente, nós aderimos em 2017/18 com o máximo de turmas; este ano lectivo, o número de turmas vai duplicar no segundo ano de cada ciclo e por consequência, o número de alunos também duplicará. No ano anterior, o tema unificador estava ligado ao conhecimento do território local - Caminhando ao longo da nossa história - em articulação com o currículo formal, sobre as perspectivas das diferentes áreas disciplinares, o que permitiu diferentes abordagens (artística, histórica, geológica, científica, geográfica, cultural e tecnológica). Este ano o tema é o Antropoceno [conceito criado pelo Nobel da Química, Paul J. Crutzen, que designa a época em que nos encontramos agora e fala sobre a nova era na Terra], o que também irá permitir a mobilização das aprendizagens essenciais sob diferentes perspectivas para o desenvolvimento dos diferentes projectos interdisciplinares, sensibilizando os alunos para acção do homem no nosso planeta. Estes projectos têm subjacente o desenvolvimento das áreas de competências plasmadas no Perfil do Aluno.

No seu livro dá exemplos de ferramentas digitais, porque são importantes?

Nós consideramos que a tecnologia deve estar ao serviço das aprendizagens. No agrupamento, em 2016, inauguramos uma sala de aula do futuro que pretende simbolizar esta mudança de paradigma introduzindo o trinómio - novas metodologias; espaço confortável à aprendizagem; e tecnologia. Sabemos que as tecnologias, quando bem integradas, enriquecem as práticas lectivas e promovem aprendizagens significativas. Através delas, os alunos desempenham um papel mais activo, tornam-se, por isso, mais autónomos, cooperativos e motivados. Os alunos do novo milénio adoram gadgets, pelo que a sua disponibilização e utilização tem grande adesão.

De que forma esta flexibilidade poderá motivar os alunos?

Os alunos não gostam que as aulas sejam sempre iguais. A diversificação de estratégias e de formas de operacionalização dos espaços e dos tempos vem motivar mais os alunos para as actividades lectivas.

Como é que explicaria a flexibilidade aos pais que a desconhecem?

A autonomia e flexibilidade curricular (AFC) é a possibilidade que a escola tem de gerir até 25% do currículo. É uma oportunidade de mobilização de novas metodologias, alicerçadas no trabalho colaborativo, de modo a alcançar-se o sucesso de todas as crianças e alunos. Os princípios associados à AFC potenciam a integração dos jovens na sociedade. Os professores são induzidos a reinventar estratégias para que os alunos consigam desenvolver as competências necessárias à ingressão no mercado de trabalho, de forma a que os seus educandos sejam cidadãos produtivos na sociedade.

O que vai mudar no ensino com esta ferramenta?

A flexibilidade vai permitir ir além da reprodução de informação e permitirá fomentar a produção de conhecimento, o espírito crítico, a criatividade.

Qual é a mais-valia desta ferramenta?

As escolas ganham a oportunidade de poder gerir o currículo de forma flexível e autónoma, atendo às características dos alunos, da organização e do meio local.

Quais foram as dificuldades que encontraram na aplicação da mesma nas aulas?

A maior dificuldade tem que ver com a apropriação dos pressupostos dos diplomas que enformam a flexibilidade curricular. É uma ilusão pensar que todos os professores os lêem da mesma forma e todos sabemos que as mudanças não se concretizam por decreto. As pessoas só mudam quando sentem essa necessidade. É um processo gradual de construção colectiva dos diversos actores, que são chamados a trabalhar em rede.

A junção de conteúdos leccionados, foi um desafio?

Foi um desafio muito interessante integrar áreas disciplinares diferentes no mesmo espaço, proporcionando uma visão holística e articulada do conhecimento. Já não encaram o processo de ensino/aprendizagem de forma compartimentada, mas em interacção. Foi, efectivamente, um desafio porque os professores estavam habituados a articular verticalmente e não tanto horizontalmente. Por outro lado, o conselho de turma ganhou maior relevância e autonomia, o que é positivo porque permite a adopção de estratégias diferenciadas e adequadas aos alunos de cada turma.

As disciplinas semestrais são um bom exemplo?

Pessoalmente, não vemos grande vantagem na semestralização das disciplinas. Optamos por fazê-lo pontualmente, por exemplo TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) e Cidadania. Auscultado o Conselho Pedagógico, os docentes manifestaram algum receio nesse sentido, uma vez que os alunos perdem contacto com a disciplina, o que pode não beneficiar o percurso de aprendizagem.

Na sua opinião qual foi a melhor experiência em sala resultante da flexibilidade?

Felizmente foram muitas. Os professores relatam-nas sempre com um brilho nos olhos. Mas penso que a melhor experiência foi a sala de aula sem paredes, ou seja, o espaço de aprendizagem deixou de estar confinado às quatro paredes da sala de aula, ocorrendo estas num pátio, num laboratório, num ambiente educativo inovador, num prado, numa gruta, num Ciência Viva, num palco. A mudança das práticas foi sem dúvida o mais relevante. Por exemplo, no 5º ano frequentemente esbateu-se o conceito de turma tradicional e os alunos eram agrupados por áreas de interesse e coordenados por uma equipa educativa, o que foi muito positivo, na medida em que todos os alunos sem exceção participaram e foram incentivados a mostrar as suas potencialidades.

Foi difícil para os professores aplicar estas medidas?

Não, porque muitas destas medidas já as aplicávamos, ainda que sem rede legislativa. A publicação do DL 55 de 6 Julho de 2018 veio legitimar todas essas práticas, incentivar o seu aprofundamento e generalização e possibilitar a alteração da gramática escolar, quer ao nível da segmentação de conteúdos, espaços e tempos, quer ao nível dos papeis a desempenhar pelos vários intervenientes.