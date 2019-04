Dificuldades financeiras levam organização a pôr fim a festival de verão Mêda+

Segundo o responsável, pela primeira vez, a organização do evento musical viu-se "numa situação de dívida".



"Tentámos, até agora, através de todos os meios, nomeadamente através da Câmara Municipal [de Mêda] solucionar esta questão. Ou através de um apoio público extraordinário ou através de um patrocínio que pudesse ser encontrado", acrescentou.



Pedro Rebelo Pereira disse que a organização percebeu no início deste mês que "essas tentativas tinham sido falhadas" e concluiu que não tem "quaisquer condições para realizar o festival este ano".



Já sobre a possibilidade de o mesmo ser realizado nos anos seguintes, referiu que os elementos da organização, de momento, não têm vontade de continuar a colocar os seus esforços e as suas ideias ao serviço do projeto.



Como as negociações com a autarquia ainda decorrem, a direção da associação não revela, por enquanto, os valores da dívida.



O festival de música Mêda+, que foi realizado entre 2010 e 2018, deu "motivos de orgulho à Mêda", segundo o mesmo elemento da organização.



"Frustra-nos um pouco não podermos chegar à 10.ª edição porque seria uma edição especial e comemorativa de uma década de festival. Já estava toda pensada na nossa cabeça, já tínhamos feito contactos no sentido de ter um 'design' comemorativo. Mas, enfim, não conseguimos", disse Pedro Rebelo Pereira.



Segundo o responsável, a organização nunca conseguiu "marcas que quisessem apoiar o festival" que se realizava num concelho do interior do país, no distrito da Guarda, "porque as marcas viram-se para eventos de maior dimensão, no litoral".



Pedro Rebelo Pereira lembra que o evento atraiu para a cidade de Mêda, ano após ano, "pessoas de todo o país".



"Sentimos que, à nossa medida e à nossa escala, tivemos alguma importância naquilo que é o circuito de festivais de verão no país", concluiu.



A organização publicou uma mensagem na página oficial do Facebook onde anuncia o fim do festival.



"É com muita tristeza que comunicamos que o Mêda+ chegou ao fim. Foram quase 10 anos a tornar possível o impossível: organizar um festival de verão com o melhor da música alternativa portuguesa num concelho cada vez mais despovoado do Interior do país", lê-se na publicação.

