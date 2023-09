Das Maldivas à Comporta. Os novos retiros da menopausa

Uma segunda primavera. É assim que o período que marca o fim da fertilidade nas mulheres é proposto para quem se inscreve num retiro de menopausa. “Uma oportunidade positiva de autocrescimento, para curar as dores do passado, fazer amizade consigo mesma e com o seu corpo em mudança com amor e compaixão, para que possa entrar nos anos da pós-menopausa sentindo-se renovada e empoderada”, explica à SÁBADO Susanne Creuwels, professora de ioga e responsável pelo retiro que se irá realizar entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro, na Quinta da Comporta – Wellness Boutique Resort, no Alentejo. É o primeiro especificamente sobre menopausa que a professora holandesa, há sete anos a viver em Portugal, realiza no País. A procura tem sido fraca, segundo o resort. “Estamos no início do movimento de consciencialização da menopausa aqui em Portugal”, explica a professora de ioga. “Para a maioria das mulheres é um tema-tabu sobre o qual elas não se sentem confortáveis de falar ou de partilhar com outros”, acrescenta.