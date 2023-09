Com um programa low-cost, o país asiático conseguiu integrar o grupo exclusivo de quatro países a chegarem à Lua.

Índia, líder do espaço

Naquela quarta-feira, 23 de agosto, fez-se História. Pelas 13h30, hora de Lisboa, a missão Chandrayaan-3 (“nave espacial” em sânscrito) aterrou no polo sul da Lua. A Índia conseguia uma aterragem bem-sucedida no único satélite natural da Terra. O feito não foi só ter-se tornado um dos quatro países a fazê-lo – depois de Estados Unidos, Rússia e China –, mas a forma como o fez: com um programa espacial de baixo custo. A missão teve o orçamento modesto de 6,15 milhões de rupias indianas, cerca de 69 milhões de euros.