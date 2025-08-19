Sábado – Pense por si

Exuberante, teve tropas em quatro continentes, passeava-se pelas ruas com elefantes e até enviou um ao Papa. 'Achou' o Brasil e pôs a Europa inteira a sonhar com Lisboa.

Nesta edição desvendamos a vida do rei D. Manuel I, que começou por ser apenas o nono sobrinho do rei. Acabou a tornar-se monarca e foi o primeiro a ter tropas em quatro continentes. Teve 13 filhos.

D. Manuel I superou Alexandre, o Grande, com tropas em quatro continentes e a descoberta do Brasil
D. Manuel I, o rei mais poderoso que Alexandre, o Grande
Conhecido como o rei da pimenta, pôs toda a Europa a sonhar com produtos exóticos. Tentou por três vezes fazer a cruzada em Jerusalém.

D. Manuel I. O monarca, escolhido por Deus
Casou por três ocasiões: a viúva do primo, a irmã desta e, por fim, a noiva do filho. É dos poucos monarcas a quem não se conhecem casos extraconjugais.

D. Manuel I. Os amores do rei que não teve amantes
Foi a D. Manuel I que Pero Vaz de Caminha descreveu o achamento do Brasil. A SÁBADO viu o documento de 14 páginas que está na Torre do Tombo.

O achamento do Brasil
D. Manuel I: o rei que superou Alexandre, o Grande