D. Manuel I: o rei que superou Alexandre, o Grande

Exuberante, teve tropas em quatro continentes, passeava-se pelas ruas com elefantes e até enviou um ao Papa. 'Achou' o Brasil e pôs a Europa inteira a sonhar com Lisboa.

Nesta edição desvendamos a vida do rei D. Manuel I, que começou por ser apenas o nono sobrinho do rei. Acabou a tornar-se monarca e foi o primeiro a ter tropas em quatro continentes. Teve 13 filhos.



D. Manuel I superou Alexandre, o Grande, com tropas em quatro continentes e a descoberta do Brasil

Conhecido como o rei da pimenta, pôs toda a Europa a sonhar com produtos exóticos. Tentou por três vezes fazer a cruzada em Jerusalém.

Casou por três ocasiões: a viúva do primo, a irmã desta e, por fim, a noiva do filho. É dos poucos monarcas a quem não se conhecem casos extraconjugais.

Foi a D. Manuel I que Pero Vaz de Caminha descreveu o achamento do Brasil. A SÁBADO viu o documento de 14 páginas que está na Torre do Tombo.

