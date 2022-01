Crianças discriminadas na escola por não estarem vacinadas

Desde que começaram as aulas do segundo período, Luna só tem uma amiga para no brincar no recreio. Os outros colegas do 4.º ano, na escola básica de Freamunde, em Paços de Ferreira, recusam estar ao pé dela por não ser vacinada. Luna tem chegado a casa todos os dias a pedir para levar a vacina. A mãe, Sofia Martins, pensou que era uma "moda", mas houve um dia em que a criança desatou a chorar depois de vir das aulas.



"Houve uma professora de uma atividade extracurricular que perguntou durante a aula quem é que estava vacinado e só a Luna e outra menina é que não levantaram o braço. No intervalo, as colegas disseram-lhe: ‘Sai daqui porque tu não estás vacinada’. Ela tentou ir brincar com outras, mas voltou a ser afastada. Restou-lhe a melhor amiga, mas as outras insistiram: ‘Não podes estar ao pé da Luna porque ela não tem vacina’. A minha filha ficou sozinha e isto é bullying", conta. A mãe acrescenta que "mais tarde, uma funcionária externa, que estava a tomar conta da turma, não deixou que a Luna se sentasse na mesma mesa que os outros e disse-lhe que ela não podia estar junto de ninguém por não estar vacinada. Os outros meninos começaram-se a rir".



Sofia expôs a situação num grupo de pais, no Whatsapp, pedindo que explicassem aos filhos para não excluírem a Luna porque o facto de ela não ter a vacina não colocava em risco a saúde dos outros. Mas foi ignorada. "Dos 25 pais, só três me responderam. Fiquei revoltada e fiz uma publicação no Facebook. Falei com o diretor da escola, que me acusou de expor a escola e os funcionários de forma injusta. Ainda estou a digerir…", revela.