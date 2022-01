Silêncio! Oiçam a campeã dos sussurros

Fala baixinho para a câmara, transfigura-se – de médica, passa a cabeleireira, tatuadora, rececionista, ou Cinderela, entre outras personagens. E nem o timbre, por vezes impercetível, lhe afasta público. Tem o efeito inverso: são 70,6 mil os seguidores da Madame Butterfly, nome artístico de Ana Landum no canal do YouTube (em meados deste mês passou a fasquia das 10 milhões de visualizações dos quase 450 vídeos).



Para a atriz, de 36 anos, com uma segunda vida online, Butterfly é sinónimo de força. Associa-a à música dos The Smashing Pumpkins, Bullet With Butterfly Wings (bala com asas de borboleta), de 1995, que ouvia na adolescência quando sofria de bullying na escola.

Canal lançado no dia do teatro

Nessa altura, Ana sentia-se frágil. Vieram as ansiedades, os ataques de pânico, a despersonalização (como se vivesse num aquário, assistindo à sua vida como espectadora). Fez terapia, em 2012, quando percebeu que estava em depressão profunda. “Não encontrava felicidade em nada”, conta à SÁBADO. Cinco anos depois, no dia mundial do teatro, a 27 de março de 2017, lançou o canal Madame Butterfly para um nicho de pessoas como ela: isto é, ansiosas e que tentam controlar o problema.