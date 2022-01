Na dúvida, tatue a preto e branco

Já à espera do impacto da notícia, Mariza Seita antecipou-se e publicou um vídeo no Instagram para tranquilizar os seguidores. Em 3 minutos e 54 segundos, dá aquela que é a sua posição sobre o assunto: "Na verdade, todos os artigos e estudos oficiais são inconclusivos", diz à SÁBADO. A tatuadora, com estúdio em Lisboa, não está preocupada e diz que os seus clientes também não. Mas há pelo menos um que foge à regra: António Raminhos. Também através das redes sociais, o humorista divulgou uma conversa com a mulher sobre o assunto: "As tintas das tatuagens vão ser proibidas, pode causar cancro e m**rdas. Falam sobretudo do azul e do verde e eu já a panicar: as minhas tattoos são só verde e azul!!! (…) Estou condenado", escreveu.