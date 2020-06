Eles estão a dar a imunidade à Covid-19?

"Você não deve ter visto direito. Aquilo é em direto e às vezes pode escapar uma palavra ou outra. Regra geral, não comentamos sobre a Covid-19. Você nunca ouviu falar essa palavra", diz à SÁBADO Getro Lima, um dos rostos das promoções de suplementos alimentares da empresa Viva Melhor nos programas das manhãs e das tardes.

As palavras não têm escapado para Covid-19, mas as referências a pandemia, a vírus e a (des)confinamento são diárias. Um exemplo na promoção do produto Vitasol: "A palavra de ordem agora é reforçar as nossas defesas, a nossa imunidade tem que estar em alta, para diminuir a vulnerabilidade de apanharmos um vírus, uma bactéria." Foi dito no Programa da Cristina (SIC) de 20 de abril, o dia em que a diretora geral da Saúde foi uma das convidadas.

Ou a 20 de maio, na Praça da Alegria (RTP). "Agora que as pessoas começam a sair [desconfinamento] têm de aumentar mais a imunidade; o que contribui para reforçar a nossa imunidade está aqui dentro [Calcitrim]." Ou no dia 15 de maio no Você na TV (TVI), quando Manuel Luís Goucha diz: "A propósito da pandemia muito se tem falado do reforço do sistema imunitário e estou a ver aqui que o multivitamínico [Vitasol] vai atuar no nosso sistema imunitário." Ao que o vendedor da Viva Melhor responde: "A palavra de ordem é essa: imunidade."