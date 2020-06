A instagrammer Rita Wessling juntou-se à nutricionista Ana Banza e à produtora de uma quinta biológica de ervas aromáticas e produtos hortícolas, Rita Guerreiro. Juntas, lançam a doutrina das virtudes do detox para o pós-quarentena. Smoothies de cores mais ou menos esbatidas, mas saborosos, combinados com exercício físico e manutenção da dieta, fazem maravilhas ao organismo. É Rita Wessling quem garante à: "Perdi 2,7 quilos ao fazer o plano em três dias."

O seu batido preferido - de um total de 12, para consumir ao longo de quatro refeições diárias - é o do terceiro dia, ao jantar. A instagrammer enumera os ingredientes: ¼ de curgete, quatro folhas de alface, um quarto de manga, um kiwi, duas colheres de sopa de salsa, uma colher de chá de canela, uma colher de sopa de cajus. Vai ao liquidificador e adiciona-se água a gosto até atingir a consistência pretendida. É servido com pedras de gelo.

Rita Wessling tem tudo isto explicado no ebook, #detoxdescomplicado (€4,99, preço promocional). Escreveu-o em tempo recorde, quando decidiu no 33.º aniversário (a 26 de maio) queimar uns quilinhos a mais pelo confinamento. Ana Banza validou as receitas. Rita Guerreiro, à frente da quinta Aroma das Faias, lançou-se na preparação de cabazes dos ingredientes (€31,45) e entrega-os ao domicílio nas zonas de Lisboa e da Margem Sul.O regime à base de smoothies detox tem ganho adeptos (sobretudo mulheres lisboetas entre os 25 e 49 anos). Conhecem as receitas através da página de Instagram de Rita Wessling , vulgo Frau (senhora em alemão, homenagem ao sogro da autora que é desta nacionalidade) Gloria (nome que remete para o tradicional, pelos produtos típicos nacionais). Também aderem as pacientes de Ana Banza e as clientes da quinta de Rita Guerreiro. Mas há ainda quem procure seguir a dieta além-fronteiras, diz Rita Wessling:"Graças ao digital, há algumas pessoas que acompanham o meu Instagram noutros países. Tenho uma seguidora que faz o plano em Cabo Verde e outra na Suíça."A meta é recuperar a forma física, de modo saudável e com batidos saborosos. Porque, como tantas outras mulheres, também Rita Wessling se ressentiu da quarentena em casa (na Parede, zona de Cascais). "Senti-me a inchar um pouco, precisava de fazer um reset ao organismo." Isto porque durante o período de confinamento, dedicou-se a fazer lives nas redes sociais com receitas saudáveis. Fazia-as durante o direto, experimentava, mas não comia tudo o que fazia. Oferecia as iguarias aos pais e ao marido que, assegura, "tem um metabolismo que lhe permite comer tudo."