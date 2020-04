Coronavírus: Branko vai dar concerto a partir de casa

O concerto do DJ e produtor Branko, que estava agendado para 2 de abril, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, foi adiado devido às medidas de contenção impostas pelo Governo para combater a Covid-19. O músico decidiu que não iria deixar de tocar ao vivo, só que em vez de o fazer no palco do teatro, irá transmitir o concerto a partir de casa. Mas porquê esta insistência? É que o antigo membro dos Buraka som Sistema celebra esta quinta-feira 40 anos.Quem quiser ouvir o concerto do DJ basta ligar-se ao seu Instagram oficial a partir das 22h30.De lembrar que Branko foi um dos participantes do Festival Eu Fico em Casa que juntou dezenas de artistas portugueses em concertos transmitidos via Instagram no início do isolamento.Numa nota divulgada no comunicado pela representante de Branko pode ler-se que "tendo praticamente a sala esgotada para o dia 2 de abril, a celebração na sala da Avenida da Liberdade foi inicialmente remarcada para o dia 15 de maio, mas tudo indica que será novamente adiada para o segundo semestre".