Arte e Antiguidades de volta à Cordoaria Nacional

Antiquários, galerias de arte moderna e contemporânea, joalheiros e designers unem-se no prestigiado evento, com 33 expositores.

Na feira, pode encontrar esta natureza morta do pintor espanhol Bernardo Polo, do século XVII Luís Alegria

Arraca este sábado, 30 abril, e prolonga-se até 8 de maio, mais uma edição da LAAF – Lisbon Art and Antiques Fair. De regresso à Cordoaria Nacional, em Lisboa, o evento promovido pela Associação Portuguesa dos Antiquários (APA) é uma referência no âmbito das feiras de Artes e Antiguidades em Portugal, pela diversidade e autenticidade de todas as peças apresentadas.