Condutor multado após fezes de pombo taparem talão de estacionamento

Uma multa insólita no Reino Unido. Um casal teve o cuidado de pagar o parquímetro, mas um pombo acabou por defecar no talão de estacionamento, tapando-o da vista de eventuais fiscalizadores. Desta feita, acabou por levar injustamente uma multa de 158 libras (180 euros)."Limpei o cocó logo, mas o homem que estava a fiscalizar disse que era tarde demais e que nos tinha de multar", disse Scott Coltart, de 30 anos, ao jornal Metro . "De forma muito rude, atirou a multa para o pára-brisas e disse para recorrermos", acrescentou.Ao lado de sua mulher Lisa, com quem tem dois filhos, o homem decidiu recorrer da multa - mas sem sucesso. O Southend Council, em Essex, manteve a decisão de multar. O casal ainda decidiu voltar a recorrer, apesar de correrem o risco de ver a sua multa aumentar. "Cocó de pombo não é algo que esteja no nosso controlo", lembrou Lisa.