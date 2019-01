Cão de sete meses ressuscita após ter sido atingido a tiro

"Ele é um cão milagre. Nunca ouvi falar de algo assim. Este é o primeiro caso do género", confessou a funcionária do centro de acolhimento, Kylie Jo Mitchell.



Poucas horas depois, e divulgada a história nas redes sociais, um homem acabou por adotar o cão, divulgando a adoção no Facebook.



"O Rudolph está a ir para casa. Foi uma decisão difícil... mas o Rudolph apaixonou-se por este jovem e o sentimento foi mútuo", pode ler-se numa publicação divulgada pela instituição.









Um cão de sete meses ressuscitou após ter sido abatido num centro de animais em Iowa, nos Estados Unidos. O veterinário responsável pelo caso fala em "milagre" e recusa-se a voltar a abater o animal.Segundo avança uma instituição de resgate na página de Facebook, o cão chamado Rudolph foi abatido uma vez que o estabelecimento estava cheio, mas o animal acabou por não morrer.