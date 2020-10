O concerto intitulado "Juntos pelo Iémen" que decorreu no dia 12 de setembro no Capitólio, em Lisboa (e que será transmitido pela RTP) custou à Câmara Municipal de Lisboa (CML) €16.760, tendo amealhou para os Médicos Sem Fronteiras €3.238, segundo informou a própria ONG à SÁBADO. Essa receita é fruto da venda de bilhetes e da recolha de donativos.





A organizadora e promotora do evento foi Cláudia Semedo, que além de atriz e apresentadora no Canal Panda, é diretora de um teatro municipal em Lisboa, o Amélia Rey Colaço.O concerto visava chamar a atenção para a crise humanitária que se vive no Iémen, mas tinha também um objetivo nunca referido: ajudar artistas portugueses. Ou pelo menos ajudar os 10 artistas convidados por Cláudia Semedo: Carlão, Ana Moura, Dino D’Santiago, Branko, Capicua, Chullage, Márcia, Mayra Andrade, Sara Tavares e Selma Uamusse. Cada artista recebeu €1.000 nessa noite. Total: €10.000 pagos pela CML a Cláudia Semedo , que os vai distribuir pelos convidados. A este montante junta-se €6.760 para a produção Nas suas redes sociais, os artistas nunca referiram que estavam a receber um cachet. Mayra Andrade, por exemplo, disse apenas que "não podemos ficar parados perante uma das maiores catástrofes humanitária do século!!!" Branko falou em "concerto em solidariedade com a crise humanitária que se vive atualmente no Iémen." E Ana Moura: "Em resposta ao estado de emergência em que o Iémen se encontra, a querida Cláudia Semedo tomou a iniciativa de juntar alguns artistas." Ou Carlão: "Coisas boas a acontecerem. Vamos ajudar os Médicos Sem Fronteiras a ajudar o Iémen".No seu Instagram, Cláudia Semedo referiu inclusive "a generosidade de todos os artistas que, com a sua voz, vão tornar visível uma nação que atravessa uma das maiores crises humanitárias deste século".Cláudia Semedo - que trabalhou pro bono nesta iniciativa - não gostou das perguntas (uma delas era por que razão, uma vez que havia um cachet pago com dinheiros camarários, foram convidados estes 10 artistas e não outros). As suas respostas, em vários emails, podem ser resumidas no seguinte:"Lamento que não tenha acompanhado as entrevistas que dei sobre o "Estamos Aqui, Iémen!", onde deixei bem claros os propósitos desta iniciativa, que nasceu com o objetivo triplo de dar visibilidade ao que se vive no Iémen (…), angariar fundos para as missões da ONG Médicos Sem Fronteiras (…) e dar palco aos artistas e aos profissionais das artes que, neste quadro pandémico, atravessam momentos difíceis sem os devidos apoios."[Cláudia Semedo, tal como pedimos, nunca chegou a enviar um exemplo de uma entrevista onde refira esse triplo propósito].(..)"Posso apenas lamentar que, em pleno 2020, ainda tenha de falar sobre dignidade para com todas as profissões. Não acha bizzaro que nos espetáculos ditos solidários todos os profissionais envolvidos recebam pelo seu trabalho menos os artistas, os que dão a cara e fazem esgotar as bilheteiras?" (..)"Não foi uma iniciativa de solidariedade para com esses 10 músicos, foi um pontapé de saída para todos os concertos que se seguirão, com músicos e géneros apreciados por mais ou menos gente." (..)"Ninguém vendeu nenhuma mentira ao público ou tentou "esconder" um pagamento que é público e publicado. Talvez seja confuso para si alcançar a idoneidade dos artistas convidados, que não precisam de amigos para terem concertos marcados." (..)"Esses músicos não cobraram cachet, foi-lhes feito o convite com um valor associado. Agradeci a sua generosidade e volto a agradecer sempre que tenha oportunidade, porque o cachet, dividido entre os músicos que os acompanharam e a percentagem das suas equipas, foi simbólico, muito distante dos valores que normalmente cobram." (..)"Enquanto artista, acho injusto e até imoral que as pessoas achem que os artistas têm de doar o seu tempo e o seu trabalho quando mais ninguém o faz." (..)"Em todos os espetáculos de solidariedade que apresentei, só eu e os artistas é que verdadeiramente vestimos a camisola solidária, os demais elementos envolvidos eram pagos pelo seu trabalho. Em muitos, cheguei mesmo a pagar do meu bolso a minha equipa. Não me parece justo." (..)"Como a pandemia deixou bem claro, não temos um sistema que nos proteja, independentemente dos descontos exemplares ao longo de todo o nosso percurso. (..)"Talvez seja confuso para si conceber que as autarquias têm como missão apoiar a cultura. Talvez seja confuso para si compreender que não está a fazer um trabalho jornalístico mas sim a tentar consubstanciar acusações gratuitas e sem fundamento. Mas isso diz mais de si do que da iniciativa." (..)"Deixava-lhe um último apelo como tenho feito todos os dias nos últimos tempos, para contribuir por transferência bancária para esta causa, mas se você estivesse interessado no que por lá se passa já teria perguntado sobre o Iémen."