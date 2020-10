O Programa Municipal Lojas com História conta com catorze novas lojas distinguidas este mês de outubro. Esta iniciativa de apoio ao comércio tradicional de Lisboa inclui apoio financeiro à preservação, modernização e promoção destes lugares. No novo lote de Lojas com História, uma distinção instituída pela Câmara Municipal de Lisboa, o grupo mais representado é o dos restaurantes e das lojas de porcelanas.O Programa tem como missão posicionar o comércio como marca diferenciadora da cidade, o que exige a articulação de diferentes e complementares medidas, no âmbito de uma estratégia que ligue as três áreas de atividade municipal: planeamento urbano e elementos arquitetónicos, património cultural e atividades económicas.J. Garraio (Equipamentos náuticos), Cafélia Ribeiro (Chás e Cafés), Vista Alegre (Porcelanas), Tapetes de Arraiolos Trevo (Tapetes), Procópio Bar (Bar), Viúva Lamego (Porcelanas), Drogaria Oriental (Drogaria) , Restaurante Sancho (Restaurante), Restaurante Clara Jardim (Restaurante), Solar dos Nunes (Restaurante), A Paródia (Bar), Livraria Ler (Livraria), Padaria de São Roque (Padaria), Artemoldura (Molduras) fazem parte das novas lojas que agora se juntam às mais de 100 lojas já distinguidas.O Regime de Reconhecimento e Proteção de Estabelecimentos e Entidades de Interesse Histórico, aprovado em 2017, concentrou-se em proteger as lojas da liberalização das rendas e estabeleceu que os contratos têm protecção legal por cinco ou dez anos, dependendo do regime de arrendamento em que se encontram. As Lojas com História estão ainda isentas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e as despesas de conservação e manutenção são consideradas a 110% no apuramento do lucro tributável.