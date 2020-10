Associando-se ao lançamento mundial, a ASA acaba de editar em Portugal o novo volume da série

Como? Nesta aventura, o cowboy solitário herda uma imensa plantação de algodão no estado de Luisiana e é acolhido pelos plantadores brancos como um dos seus, mas o seu sentido de justiça leva-o a entrar em choque com eles, tendo de enfrentar vários obstáculos para redistribuir esta sua herança pelos quinteiros negros.



Nesta luta contra os poderosos da região e contra a segregação racial, Lucky Luke é apoiado, contra todas as expetativas, pelos irmãos Dalton, que inicialmente queriam eliminá-lo, e pelos Cajuns, os habitantes brancos do pântano, marginalizados à custa da prosperidade do Sul. Mas é apenas graças à ajuda de uma surpreendente figura do Faroeste que ele consegue efetivamente repor a justiça: um herói de nome Bass Reeves, personagem real que entrou para a História como o primeiro Marshall adjunto negro nomeado a oeste do Mississípi e um dos melhores «gatilhos» do seu tempo.





Um Cowboy no Negócio de Algodão

Ed. ASA (capa dura)

€10,90











