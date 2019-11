Empresas proibiram mulheres de usar óculos no Japão. Mas não fica por aqui

Um inquérito realizado no Japão revelou que algumas mulheres estavam a ser impedidas de usar óculos no local de trabalho pelas empresas, por darem uma "impressão fria". Foram inquiridos 1.400 funcionários e descobriu-se que estavam a pedir às mulheres que não usassem tanto óculos no trabalho por não serem agradáveis esteticamente.Nas redes sociais sucederam-se as reações, com a hashtag #oculossaoproibidos a tornar-se tendência. A mesma está a ser usada para denunciar outras regras sexistas aplicadas às mulheres.Também no Japão, é exigido usar sapatos de salto alto no local de trabalho ou quando se vão a entrevistas de emprego. Em junho, os protestos quanto a esta prática inspiraram o #KuToo, tendência no Twitter depois de uma mulher ter alegado que a exigência era discriminação.Os saltos altos são polémicos há vários anos: no festival de Cannes, em 2015, as mulheres sem saltos altos foram impedidas de entrar na estreia do filme Carol. Um ano depois, a atriz Kristen Stewart criticou as regras de vestuário no festival francês. Em 2018, tirou mesmo os saltos em plena passadeira vermelha, durante a estreia de BlacKkKlansman.Em 2017, a província canadiana de British Columbia baniu o uso forçado de saltos altos pelas funcionárias, considerando a prática perigosa e discriminatória. Em 2019, a Norwegian Air foi criticada por exigir uma prova médica que impedisse as mulheres de usar saltos altos.Outra companhia aérea, a Virgin Atlantic, decidiu em março de 2019 acabar com a obrigação de as mulheres usarem maquilhagem, incluindo batom vermelho, blush e rímel. Também começou a integrar um par de calças na farda feminina, algo que acabou com a exigência de um pedido a fazer pelas funcionárias.No Japão, a polémica estende-se ao Dia de São Valentim, quando as mulheres japonesas dão chocolates aos colegas do sexo masculino, gastando fortunas. Este ano, algumas empresas baniram a prática do "giri choco", que começou nos anos 50 e quer dizer "chocolates obrigatórios".A 14 de março, os homens retribuem o favor, oferecendo doces de cor branca às colegas do sexo feminino. Porém, este dia surgiu nos anos 80 por iniciativa da indústria do chocolate, segundo o jornal The Independent.