Os Estados Unidos e a Europa estão prestes a viver um fenómeno conhecido por boom da morte, à medida que o maior segmento da sua população — os nascidos depois da Segunda Guerra Mundial — chegam aos 70 e 80 anos.

Para os baby boomers ricos, poderosos e famosos, os preparativos atuais há caixões feitos à medida e forrados a caxemira ou urnas em mármore italiano de Carrara da artista holandesa Maria Tyakina. As cinzas podem ser transportadas num iate de luxo, sendo depois colocadas no fundo do Pacífico Sul. Os funerais podem ser ultraprivados em espaço aéreo restrito.



E os enterros podem ser extremamente woke (termo que descreve um comportamento socialmente consciente) — sob a forma de "compostagem humana" ecológica. Pode até lançar os restos dos seus entes queridos no espaço para que orbitem à volta do Sol por toda a eternidade, cortesia da Celestis Memorial Spaceflights, em Houston, no Texas, a partir de 12 100 euros.