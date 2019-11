O primeiro filme de Gonçalo Waddington estreia esta segunda, no Leffest

depois de Patrick e trata, além do trauma do desaparecimento, o questão dos sites de pronografia adolescente - é por causa de uma rusga à casa onde se filma uma cena de sexo com uma jovem inconsciente que Patrick vai parar à prisão. Só aí, aos 20 anos, se chega ao paradeiro da criança portuguesa, Mário. Segue-se o regresso a Portugal, o choque entre a criança e o seu presente, entre a urbe e o rural e o contacto com a família - agora estranhos.



Depois de terem estado na Selecção Oficial do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, em setembro, o

Hugo Fernandes, Teresa Sobral, Carla Maciel, Alba Baptista) vão estar presentes nesta sessão do Leffest - Lisbon & Estoril Film Festival. O filme volta a passar no Espaço Nimas, em Lisboa, na quarta-feira (20), às 19h, seguido também de conversa com a equipa.

Otar Iosseliani ou O que Arde, de Oliver Laxe. A programação está em https://www.leffest.com/programa

Uma criança desaparece aos oito anos de idade no interior de Portugal. É a primavera de 1999 e nunca mais se sabe do miúdo até 2011, quando reaparece numa prisão francesa. Patrick, a primeira longa-metragem dirigida por Gonçalo Waddington, é feita do trauma e do não-dito: brinca com a imaginação do espetador esta segunda-feira (18 de novembro) no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, às 21h.Nas curtas-metragens Imaculado e Nenhum Nome, Gonçalo Waddington já tinha exercitado a realização e a escrita de argumento (em Nenhum Nome, com Marco Martins); em 2019 atirou-se com uma história intensa aos filmes de maior folgo. Patrick tem também argumento seurealizador e elenco do filme (Segunda-feira é ainda dia para ver, no Leffest, Anticristo, de Lars von Trier, Chant d'Hiver, de