Há um caso que está abalar a comunidade de Rocky Mountain, em Montrose - Colorado, nos Estados Unidos. Além de ser uma casa funerária, a Sunset Mesa vendia órgãos doados para fins laboratoriais e educacionais. Ambos negócios acontecem no mesmo tecto e há fortes suspeitas de que muitos dos órgãos vendidos tenham pertencido a familiares falecidos, sem o aval dos familiares. Segundo a agência Reuters , a casa funerária está a ser processada por Shiley Hollenback, que contactou a Sunset Mesa para fazer o funeral e o crematório do marido falecido, um soldado Marine de 81 anos. A mulher suspeita que as cinzas que recebeu não sejam do marido, e que os respectivos restos mortais tenham sido vendidos.Sob o mesmo tecto, Megan Hess gere a casa funerária Sunset Mesa e o negócio de venda de órgãos Donor Services. Hollenback é apenas um dos vários moradores dentro de Rocky Mountain que demonstraram à Reuters medo pela forma como Hess terá tratado dos restos mortais dos falecidos.Após esta reportagem, agentes federais e reguladores ordenaram o encerramento do Sunset Mesa. Apesar de ser legal no Colorado o negócio da venda de órgãos para fins de investigação, é pouco comum a empresa estar sediada no mesmo local de uma casa funerária. Além disso, as autoridades apuraram que Hess não tinha em ordem o registo dos crematórios há cinco anos.