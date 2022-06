Como o dono da Prozis foi vitaminado com €18,5 milhões de fundos públicos

Eduardo Miguel Airosa Milhão. O nome completo do polémico Miguel Milhão, dono e criador de um pequeno império empresarial português que gira em redor da Prozis, aparece num extenso relatório publicado em maio de 2021 pela Comissão de Controlo Orçamental (Committee on Budgetary Control, na versão inglesa) do Parlamento Europeu intitulado "The Largest 50 Beneficiaries in each EU Member State of CAP and Cohesion Funds" (Os 50 maiores beneficiários em cada estado membro da União Europeia de fundos de coesão e de política agrícola comum).