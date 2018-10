Nenhum pai está preparado para, entre a sopa e o salmão grelhado, ter de dar uma explicação sobre posições sexuais. Mas a não ser que viva no Alasca, será impossível ainda não ter ouvido falar que uma mulher norte-americana acusou Cristiano Ronaldo de violação. O caso foi exposto com vários detalhes, depois de uma reportagem da revista alemã Der Spiegel, por isso é normal que estas questões entrem dentro da sua casa. Pedimos ajuda a duas especialistas para simplificar este tema que deixa todos os pais embaraçados.





O que fazer quando surgem as perguntas?

Primeiro conselho: não vale a pena enfiar a cabeça na areia e adiar a conversa. É preferível serem os pais a falar do tema, do que ouvirem coisas mal explicadas na escola ou mesmo nas redes sociais. A sexóloga Vânia Beliz, autora do livro Chamar as Coisas pelos Nomes, esclarece: "Pode ser uma oportunidade para conversar com as crianças e jovens sobre as temáticas subjacentes a este caso. Será importante que numa fase de investigação se evite proteger e culpabilizar, porque temos todos uma tendência para fazermos julgamentos baseados na muita informação que vemos a circular. As crianças também se informam, questionam e constroem as suas ideias, por isso, quando surgirem perguntas será importante compreender o que sabem e como têm estruturado o acontecimento. Pode apenas perguntar porque ouviu alguma coisa ou porque já uma ideia construída." Por isso, já sabe antes de explicar, tente perceber o que sabem.



O que é uma violação?

Esta será uma boa oportunidade para deixar claro o que se trata uma violação: sexo sem consentimento. E também uma oportunidade para derrubar mitos sobre otema, como refere a pedagoga brasileira, Caroline Arcari. "Nem todas as denúncias de violação são verdadeiras. Mas é incontestável que a grande maioria das notificações se referem a casos em que de facto houve crime. Esse episódio acabou por trazer à tona um grande mito: de que mulheres mentem, inventam ou tiram vantagens de casos de estupro. Essa é a excepção, não a regra." A responsável pelo projecto premiado no Brasil na área da de Prevenção da Violência Sexual: Pipo e Fifi refere um estudo norte-americano que analisou dez anos de dados e concluiu que 9 entre 10 relatos de violação são verdadeiros.

Caroline Arcari diz ainda que "é importante que os pais, ao conversarem com os filhos sobre esse episódio, evitem reproduzir o mito machista de que mulheres mentem sobre a violação, reforçando que a violência sexual é mais comum do que se imagina e que é cometida, na maioria das vezes, por pessoas nas quais a vítima confia, tem uma relação de afecto, confiança ou vínculo. Importante ressaltar também que, ao contrário do que o senso comum imagina, as vítimas podem demorar alguns anos para tomarem consciência dos actos abusivos ou terem coragem para levar uma denúncia à frente. A quantidade de sobreviventes que se mantêm caladas é muito maior do que vítimas que inventam casos de agressões sexuais. Também são raríssimos os casos de homens que são injustamente acusados."



O que é o sexo anal?

Mais uma vez, adaptar à idade e ao conhecimento da criança. As respostas devem ser dadas de forma objectiva e quando conversar tem de se certificar de que os miúdos estão a compreender e ainda deixar sempre a possibilidade de lhe colocarem mais questões. Com crianças mais pequenas devemos dizer simplesmente que são outras formas de relações sexuais, sendo mais velho provavelmente terá já uma ideia construída. Tem de se ter em conta a maturidade de cada criança. Vânia Beliz dá uma sugestão de abordagem do tema: "O sexo anal é explicado como outra forma de fazer sexo ou amor em que o pénis entra dentro do ânus, e como outras práticas deve ser feita se ambos concordarem."

A sexóloga lembra que é essencial reforçar a ideia que deve ser um acto consensual. "É importante explicar que algumas vezes podemos até decidir ou sentirmo-nos prontos para fazer alguma coisa mas que se ficarmos incomodados ou sentirmos desconforto podemos pedir para parar e essa decisão deve ser respeitada. Não é não! Violação é quando esse não, não é respeitado, quando alguém força a acontecer, recorrendo a força física, à manipulação e ou ameaça. É importante é que a comunicação seja objectiva e adequada à compreensão e idade da criança. Quando conversamos sobre qualquer tema, devemos ter a preocupação de perceber se estamos a ser compreendidos e devemos deixar a possibilidade da criança perguntar, à sua maneira, ajudando-a a reflectir sobre as suas questões. Se há uma pergunta terá de haver uma resposta."

A sexóloga acrescenta que o pior mesmo é deixar os filhos sem informação, referindo que existem jovens que consideram que sexo oral não é sexo. "Até acham que não apanham infecções, já viu o perigo disto?" Vânia Beliz defende também que os pais devem ter consciência que muitas crianças já ouviram falar de sexo oral ou anal e cabe aos pais perguntar o que sabem.

A pedagoga brasileira defende que a informação sobre estes temas é essencial. "Crianças e adolescentes que têm informação de qualidade ao longo de seu desenvolvimento sobre assuntos sexuais estão seis vezes mais protegidos de abordagens sexualmente abusivas do que seus pares que não tiveram acesso a conhecimento nessa área. A educação sexual é fundamental para a protecção, mas também para evitar a formação de agentes de violência (abusadores). Por isso a importância de se falar sobre consentimento, diferença entre toques de afecto e toques abusivos, autonomia corporal e tantos outros assuntos imprescindíveis com ferramentas para relações afectivas e sociais."





O que não deve fazer?

É chato, embaraçoso e todos nós queríamos que estes temas não nos atropelassem no dia-a-dia. Mas cabe aos pais educar e informar. Se fica entusiasmado e lhes explica que a Terra gira em torno do Sol, não pode simplesmente descartar este tema, como um assunto menor. Esse é um erro que não pode cometer. Porque se os miúdos não encontrarem as respostas com os pais, vão procurá-las a outro lado. "Já tive muitas crianças com 7 e 8 anos que me perguntaram o que é? As crianças não são surdas nem cegas. Dizer: ‘um dia vais saber’ ou ‘não tens idade para isso’, vai fazer com que tentem logo descobrir noutro sítio, por exemplo os amigos", reforça Vânia Beliz.





Então e quando é um ídolo a ser acusado?

Quantas crianças já gritaram pelos golos de Cristiano Ronaldo, já os celebraram. Quantos miúdos sonham em ser como o futebolista da Juventus? É uma geração a crescer com a noção de ter o melhor do mundo como ídolo nacional. E agora? Aqui está um dilema para os pais, mas que tem de ser abordado. "Quanto aos heróis, qualquer pessoa pode cometer um crime seja famosa, seja rico, pobre... Mas como disse não devemos julgar sem conhecer os fatos. Isso pode trazer consequências graves à vida dos envolvidos", explica Vânia Beliz. Lá está a velha máxima, que pode dar lugar para uma aula sobre direito: o princípio da presunção da inocência. Ou seja, inocente até que se prove o contrário. Um exercício mais simples é mesmo cingir-se aos factos. Há uma acusação, mas ninguém foi condenado.



Caroline Arcari defende ainda outra abordagem: diversificação de ídolos a seguir. "É fundamental também que a criança conte com outras pessoas para admirar e se espelhar e que essas figuras representem valores éticos para além da fama e sucesso: ícones das ciências, activistas, pessoas que contribuíram para o bem-estar da humanidade e tantas outras qualidades importantes que podem ser admiradas e reproduzidas."