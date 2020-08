Como 63 grandes famílias judaicas revolucionaram Portugal

"É a melhor história de amor que conheço", diz à SÁBADO Vasco Becker-Weinberg sobre a relação dos seus avós, Siegfried e Magdalena, que se conheceram num baile de máscaras nos anos 30, em Hanau, nos arredores de Frankfurt, Alemanha. Ele era judeu, ela era uma alemã "pura" aos olhos de Hitler e das primeiras leis antissemitas. A relação não poderia ter futuro. "Começou a ser impossível viver na Alemanha sendo judeu, o meu avô tinha que sair para sobreviver", diz Vasco Becker-Weinberg, 40 anos, professor de Direito na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.





Siegfried Weinberg pertence ao grupo de judeus que perceberam o que aí vinha e saiu a tempo. Instalou-se em Portugal e começou a desenvolver os seus negócios. Quando percebeu como eram más as camas onde os portugueses dormiam, Siegfried viu uma oportunidade e decidiu montar uma empresa de colchões de molas. Conseguiu uma patente através de um contacto que tinha em Inglaterra e arranjou financiadores no Porto (os Moreiras, a família do atual presidente da Câmara do Porto). Nasceu assim, em 1951, a Molaflex, numa cave de 200m2 em São João da Madeira.Portugal era um país neutro, mas não sossegava nenhum judeu em fuga, principalmente depois de 1940, quando Paris foi tomada pelas tropas de Hitler. Ninguém sabia que os nazis não passariam os Pirenéus, e portanto, só o continente americano parecia ser porto seguro – nem sequer a viagem de barco acalmava, porque os submarinos alemães e italianos patrulhavam o Atlântico. E se o regime português, regra geral, não tratou mal os refugiados judeus, também não os quis cá. Mas alguns, por uma razão ou outra, ficaram e acabaram por transformar o país: novas empresas, produtos revolucionários e outras maneiras de estar no espaço público.Esta é a história das famílias judaicas que estão em Portugal desde o fim da Inquisição, em 1821. São 63 famílias que trouxeram para o nosso país a Levis's, a Adidas, as bolas de Berlim, os jardins de infância, o turismo de luxo no Algarve, o papel químico, os isqueiros, a Barbie, o fecho-éclair, etc, etc. Para ler na revista