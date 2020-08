Finalmente, o ânimo de um salto no escuro. Sem saber como se comportará a restauração nos tempos pós-Covid, Marlene Vieira volta à cozinha criativa e ao fine dining, em que fez a maior parte da sua carreira. Abandona o conforto da cozinha tradicional e para provar que "a chef querida do público" - depois dos programas de televisão, livros de receitas e um balcão no food court do Mercado da Ribeira - está pronta para fazer o caminho em direção à estrela.Parece que estive em banho-maria. O que estava a fazer no Time Out Market e no Panorâmico não era suficiente, nem para os clientes, nem para mim. Mantinham-me ativa enquanto cozinheira, chef e gestora, mas eram zona de conforto. O mercado foi um desafio em 2014, quando abrimos, porque um food court era uma experiência única, mas não foi bem recebido. A massa crítica - colegas e pessoas ligadas à gastronomia - não achou válido. Fiquei triste e zangada nos primeiros anos por causa do esforço e dedicação que tivemos naquele espaço - sozinhos, sem investidores, com o nosso dinheiro... ninguém quis saber disso.Sim. Não estávamos abertos aos jantares, fazíamos só menus executivos [de almoço], para um público muito específico, o meio empresarial em que estava envolvido [no TagusPark]. A sazonalidade naquele espaço foi mais presente do que em muitos restaurantes em Lisboa, fazia menus novos de 15 em 15 dias e tinha uma horta no terraço com montes de legumes, aromáticas. Também ninguém reparou - quem é que tem uma horta no restaurante na zona de Lisboa? Ninguém, das pessoas ligadas à gastronomia, pegou nisso, pouquíssimos colegas foram lá.Íamos abrir a 23 de Março. Foi muito complicado, mas a verdade é que as coisas passam e eu não olho muito para trás. Foi o momento mais difícil da minha vida, estava muita gente envolvida. Tínhamos perto de 60 funcionários, agora temos 50.Não renovámos contratos. Tivemos muito cuidado com as pessoas com que não renovávamos [na empresa], segurámos algumas que não teriam direito ao subsídio de desemprego. Por exemplo, não teria de ficar com as pessoas que entraram no início de março, estavam em período experimental e fiquei com todas. Acho que envelheci um bocado neste período, mas passou. Agora estamos animados, sem saber o que aí vem.É uma zona de conforto de que precisava de sair. Quero desafiar-me, fazer comida tradicional já é demasiado fácil.Sim, isso e o Mercado da Ribeira. É ao que as pessoas me associam, mas o que fiz foi adaptar-me a um espaço que precisava de faturar: não tinha mais nada, fecharam o Avenue nas minhas costas, no dia em que estava no hospital a ter a minha filha. Agarrei-me àquilo com objetivos: vender, faturar, fazer a melhor comida portuguesa.Acho que sim. Infelizmente... ou não... No Marlene, o objetivo claro é conquistar uma estrela Michelin - por mim, pela minha equipa, para ajudar Portugal a ter força lá fora, por ser mulher também.É. Cresci dentro de uma cozinha com os homens a achar que nós tínhamos certas fragilidades e muitas vezes impediam-nos de fazer certas coisas porque achavam que éramos frágeis. Às vezes não dá vontade de lutar - queremos estar sossegadas e que ninguém nos chateie. Eu lutei sempre contra isso e em alguns momentos foi difícil. De certa forma, quero que mais mulheres bebam dessa energia, que percebam que o sermos discretas esconde o nosso trabalho, que é importante mostrá-lo para sermos reconhecidas. As mulheres muitas vezes querem estar no cantinho delas nas cozinhas e isso é suficiente para serem felizes - falta espírito de competitividade.Puxo. Obrigo-as a criar, a estarem na linha da frente, e há um desconforto nisso. Claro que há preconceito, mas se te propuseres, ninguém te vai impedir de fazer nada.Gostam do fazer perfeito, é o grande objetivo das mulheres na cozinha. Eu também era assim [no início da carreira].Fui...Não sei. Nas cozinhas somos ensinados a fazer o que nos mandam e ponto final. Fiz o que me mandaram. Eu tinha as bases da pastelaria - o meu curso tinha sido bom nisso - e era muito obcecada com a perfeição, talvez o chef tenha notado isso. Nenhum dos outros tinha tanto essas bases, quero acreditar que foi por isso e não só por ser mulher.