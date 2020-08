O meu sobrinho ligou-me na segunda-feira, dia 17. Eram 18h30, hora de recolher à cela. Estava muito alterado, triste, falava a chorar. Contou-me que o algemaram, espancaram e lhe partiram os dentes. Tem uma prótese dentária. Disse-me ainda: "Estou todo pisado nos braços, na cara. Acho que tenho uma fratura nas costelas e dificuldade em respirar. Já fui ao hospital." Pediu-me que falasse com a Associação de Apoio ao Recluso, porque diz ter sido agredido por três guardas ao final da manhã de sábado, dia 15, na pequena penitenciária no Norte, onde cumpre pena por agressão à namorada – ela tentou retirar a queixa. Falta-lhe ano e meio para sair. Durante a conversa, ouvi alguém dizer-lhe: "Desliga isso, vê lá se queres que te parta os dentes outra vez." Ele desligou.





O episódio começou quando ele passou por outro preso. Este retirou-lhe uma caneta e um isqueiro. O meu sobrinho reagiu e chamou-lhe "gatuno". O outro pegou num pau para bater-lhe. Gerou-se uma confusão, penso que teriam acabado de jantar. Os guardas tomaram partido do outro e agrediram brutalmente o meu sobrinho. É a segunda vez que isto acontece, a primeira foi em março. Bateram-lhe e meteram-no no castigo, como eles chamam ao isolamento. Há três dias agrediram outro preso, português. Deram-lhe biqueiros.Aquilo está do pior. Digo ao meu sobrinho que só lá está quem faz asneiras, mas isso não dá direito aos guardas de maltratarem e espancarem os presos. Estou muito preocupada, com uma depressão e durmo mal, apesar de tomar três calmantes por noite. Acordei às quatro da manhã da madrugada de terça-feira a pensar em ir ao tribunal apresentar uma queixa-crime, conforme o relato do meu sobrinho.Terça-feira de manhã, fui ao tribunal. O segurança deu-me um e-mail para agendar uma marcação para apresentar queixa. O meu sobrinho ligou-me no mesmo dia, à hora de almoço. Disse-lhe para ter calma, para não responder a ninguém: "Humilha-te até resolvermos esta situação." Meteu-se a epidemia e nunca mais fui visitá-lo. Há um mês informou-me que já tinham retomado as visitas através de um vidro, mas só com duração de meia hora e eu vivo longe.Lá dentro, faltam-lhe ocupações. Os intervalos são curtos: vaio para o pátio, chuta a bola, come, vai para cela e dorme. Passa assim os dias. Não tem televisão, porque o companheiro de cela que tinha o aparelho foi libertado na altura da pandemia.

Além de tia, sou madrinha dele: chamo-me Maria. Ele não tem mais ninguém. É aqui que ele quer passar o Natal. Sei que ele quer arranjar trabalho quando sair – tem vários cursos profissionais, de eletricista, cozinha de pastelaria –, e arranjar o seu cantinho. Tem menos de 30 anos e um futuro pela frente.



(Por questões de segurança, Maria não indica as localizações geográficas)



Associação de Apoio ao Recluso acompanha o caso

O secretário-geral da Associação de Apoio ao Recluso (APAR), Vítor Ilharco, afirma à SÁBADO que situações como a do sobrinho de Maria são recorrentes, desde que a APAR foi criada há 20 anos. "Os presos são agredidos, alguns com mais violência, mas não apresentam queixa por temerem represálias. Não é exclusivo das cadeias mais problemáticas, de alta segurança, mas generalizado às 49 prisões de norte a sul do País, incluindo as dos arquipélagos da Madeira e dos Açores." Acompanha, aliás, o caso relatado por Maria. Não é o único denunciado. Recorde-se que o jornal Público, na edição de dia 16, publicou o relato de um recluso do Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) de nome Djhoser que diz ter sofrido várias agressões por parte de guardas. Apresentou queixa no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisnboa (DIAP).



Entre maio e junho, Vítor Ilharco teve conhecimento de situações de violência na ala E do EPL. "À noite, os guardas entravam nas celas com capuz – para não serem identificados – e agrediam reclusos com quem tinham problemas", conta. A APAR participou a situação à Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, à Provedoria de Justiça e, aproveitando o convite para uma audiência na 1.ª Comissão, aos deputados. "Pedi expressamente que se deslocassem à ala E do EPL e ouvissem os reclusos, para confirmarem esta informação e agirem em conformidade."



Sobre a forma como a Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) lida com a matéria, o representante da APAR diz que têm dado resposta adequada. E acrescenta: "Faça-se justiça: somos acompanhados pelo Sindicato Nacional de Guardas Prisionais e pela Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional."



Regulamento sobre meios coercivos

Ao analisar o caso do sobrinho de Maria, a pedido da SÁBADO, o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Jorge Alves, reage com alguma surpresa: "Acho estranho, porque essa cadeia já tem instalado um sistema de videovigilância. Quando é utilizada a força sobre o recluso, os guardas prisionais são obrigados a preencher um anexo de sete folhas, previsto no regulamento de 2010 sobre a utilização dos meios coercivos nos estabelecimentos prisionais. Têm de indicar os danos causados, apontar no boneco desenhado os impactos físicos aplicados. No caso de lesões externas, estas têm de ser fotografadas." Ou seja, a necessidade de uso da força tem de ser comprovada: "Dizemos aos nossos guardas sindicalizados, 3.600, que devem levar os reclusos ao hospital e registar as situações, de modo a provar que não foi violência gratuita nem abuso de poder."



A confirmar-se incumprimento, e não tendo havido registo da ocorrência, "os guardas envolvidos poderão ser sujeitos a um processo de inquérito que pode passar para disciplinar no caso de incumprimento das normas", prossegue. A sanção mais alta é a demissão, na prática despedimento.

Na maior parte dos casos, quando acusam os guardas de agressão "é quando eles apreendem droga ou telemóveis", diz Jorge Alves. Conta ainda: "Há guardas que por vergonha ou medo não apresentam queixa das agressões a que são sujeitos por parte dos reclusos e pedem às chefias para serem transferidos para outros locais mais afastados dos reclusos como as torres de vigia."



"Tolerância zero", diz Direcção Geral

Condutas agressivas e comportamentos desajustados aos legalmente previstos têm "tolerância zero", diz à SÁBADO fonte oficial da Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). "Práticas que, é justo referir, constituem exceção no conjunto de milhares de interações que guardas e reclusos estabelecem entre si no decurso dos quotidianos prisionais", frisa.

Com regularidade, os estabelecimentos prisionais têm sido visitados por titulares de órgãos de soberania, acrescenta a mesma fonte. Sobretudo por magistrados, membros do Governo e deputados da Assembleia da República, assim como pelo provedor de Justiça e por representantes de organizações internacionais com atribuições em matérias relativas à proteção dos direitos dos reclusos. Acresce o Serviço de Auditoria e Inspeção da DGRSP, coordenado por uma juiz e dois magistrados do Ministério Público. "Tem continuado a desenvolver a sua atividade inspetiva e disciplinar, a qual pode ser iniciada tendo por base queixas apresentadas por reclusos e/ou pelas suas famílias, bem como por notícias veiculadas pela comunicação social ou, ainda por iniciativa própria. Neste domínio, qualquer alegação de maus tratos dá sempre origem à abertura de um processo de averiguações e, se os factos configurarem crime de natureza pública, a participação ao Ministério Público para instauração de processo criminal", esclarece.



Em 2019, os Serviços de Auditoria e Inspeção instauraram 21 processos a elementos do corpo da guarda prisional, na sequência de denúncias por agressões a reclusos. Destes, "há nove que ainda se encontram a correr, quatro foram arquivados, três aplicadas multas, quatro aplicada a suspensão de funções por determinado período temporal e um caso em que foi aplicada a demissão", remata a mesma fonte.