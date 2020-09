Klaus Saalfield: o refugiado judeu dono da casa que foi do rei emérito espanhol

Na Rua da Inglaterra 367, onde já residiu a família real espanhola, vive, desde o final dos anos 1980, o alemão Klaus Saalfeld. Discreto, de poucas falas, ou de falas suficientes, o tamanho do seu coração é maior do que a Europa, assegura um amigo de longa data. Nasceu, em junho de 1931, na cidade que serviu de estrado para a batalha travada em maio de 1945, e que ditou o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Mas até à conquista de Berlim pelos soviéticos, ao suicídio de Hitler e à queda do mal, milhões de inocentes seriam derretidos em fornos crematórios e gaseados nas câmaras de gás. Algumas pessoas, no prelúdio da obscena política antissemita, não foram nos comboios, que andavam ao aterrador ritmo da morte, porque puderam pagar um imposto absurdo para conseguir deixar a Alemanha. É o que poderá ter acontecido à família de Klaus Saalfeld que deixou Berlim, perto de 1937, para se refugiar na Holanda.A esperança dos Saalfeld de estarem em céu seguro desabaria com a invasão hitleriana em 10 de maio de 1940. A repressão contra a população judaica intensificava-se mais, cada vez mais. As razões, as mesmas da fuga de Berlim, mantinham-se: o pai de Klaus, Kurt Saalfeld, era judeu, e a mãe, Elizabeth Ullstein, neta de Leopold Ullstein, judeu, o homem que instituíra, em 1877, em Berlim, a Ullstein Verlag, uma das maiores editoras alemãs. Com os filhos, Klaus e Marianne, o casal não hesita e arrisca nova fuga, agora em direção ao Sul de França. A entrada em Portugal, através da fronteira franco-espanhola, segundo uma fonte que prefere anonimato, deu-se em 1940 ou, logo, a seguir.Portugal, supostamente, seria somente uma paragem. A professora Christina von Braun, na obra Stille Post, faz crer que Kurt Saalfeld reunia condições para ser adido diplomático em Cuba. No entanto, a presumível dificuldade em obter um visto consular impediu a viagem. Elizabeth Ullstein, que, entretanto, se separou do marido, e a filha Marianne não demoram em Portugal e rumam aos Estados Unidos da América num navio. Em 1944, a Casa Tipográfica Alves & Mourão estampa Lenda de Coimbra da autoria de Kurt Saalfeld. As trinta e uma páginas espelham a visão de um estrangeiro na cidade. É em Coimbra que certamente encontrou dois conterrâneos refugiados do nazismo: Siegfried Rosenthal, chegara a Portugal em junho de 1938, com a mãe, a senhora Regina. Sedentarizou-se em Coimbra antes de, em Lisboa, ter colaborado com a HICEM, uma organização que financiava a assistência aos judeus refugiados e a sua emigração para o continente americano e para a Palestina, e morado em uma das zonas de residência fixa delineada pelo governo de Salazar, Caldas da Rainha. Kurt e Siegfried serão, mais adiante, sócios de uma firma de importação de máquinas e produtos para artes gráficas.A memória de Gisela Brucker está em forma e a própria tem vontade, e simpatia, de contribuir para a peça jornalística. No entanto, à ex-mulher de Klaus Saalfeld faltam-lhe informações relativas ao passado. Tudo o que envolve Klaus e a guerra de 1939-1945 deve ter entrado numa gaveta fechada com a chave lá dentro. Casaram em 1979, após doze meses de namoro. O casamento deu-se em Sintra e o primeiro olhar amoroso aconteceu em Munique. O futuro marido estabelecera-se aí, posteriormente à licenciatura em engenharia tirada na Suíça. Os seus estudos prosseguiram no ramo do Direito, especializando-se em Patentes. O sucesso empresarial proveio com a abertura de escritório nessa especialidade, garante Claude Freré. Nunca duvidou dos predicados do antigo colega de liceu: "Sempre senti que o Klaus ia longe." E foi. A harmonia entre a conduta ética e a honestidade parecem-lhe ser responsáveis pela seriedade da medula profissional de Klaus.A amizade entre os dois principiou-se na École Française de Lisbonne, no Pátio do Tijolo, então instalada no Palácio Braamcamp, que mais tarde, dará origem ao Liceu Francês Charles Lepierre. No início do primeiríssimo ano letivo, provavelmente em 1943, Klaus Saalfeld tinha um problema: não falava francês. Mas as aulas particulares curaram, e rápido, essa falha. Veloz na aprendizagem, ponderado nas atitudes, o seu forte morava na matemática e na físico-química. Os dois amigos ficaram dez anos sem manter contacto. Claude rumou à Bélgica e Klaus à Suíça. Reencontraram-se no Estoril, adultos e com responsabilidades. Lembranças, tem, e muitas, embora nem todas rimem com vida boa: "Era um desportista, jogava, e bem, ténis e gostava de ir ao Tamariz. E foi nessa praia onde ele adoeceu." Num fevereiro, perto dos seus trinta anos, o sol no Tamariz trouxe a Klaus Saalfeld o pior raio: a poliomielite. Claude Freré avança imediatamente com determinação: "O Klaus encarou a doença com imensa coragem." Encarou e encara. Segue a lutar com um corpo que não responde, ao contrário da sua cabeça que se mantém lúcida.As dificuldades respiratórias e de locomoção jamais lhe paralisaram a generosidade. Escancarou as portas da Vila Giralda à Jewish Linha Club, uma associação de amigos da linha do Estoril, cujo principal objetivo consistia em promover a tradição judaica, e à Comunidade Israelita de Lisboa (CIL) para que ali fossem feitas atividades culturais e recreativas, enquanto a congregação procurava uma alternativa viável ao Centro Israelita de Portugal, um palacete sediado na Rua Rosa Araújo 10, que se encontrava em condições decrépitas. José Oulman Carp, presidente da CIL, não poupa elogios: "Foi de uma gentileza e de uma bondade notável. Fizemos atividades dentro da casa e no imenso jardim." O cónego Francisco Crespo, da paróquia de São Vicente de Paulo, igualmente rende homenagem ao benemérito da sua obra no bairro da Serafina: "É um grande benfeitor. Emprestou a casa da Praia das Maçãs para colónia de férias. Com a ajuda do engenheiro Klaus Saalfed continuamos a apoiar crianças e idosos. Deu dinheiro para a constituição de uma fundação, na Lourinhã, Canto do Francisco – Fundação Júlia." O nome não vem das nuvens. De acordo com um artigo publicado, em abril de 2013, no jornal espanhol La Razon Klaus Saalfeld adquiriu a Vila Giralda para oferecer a Julia Susanne Katherina Saalfeld, a filha que teve com Gisela, e que não esteve disponível para participar neste artigo.Como é que Klaus Saalfed tomou conhecimento que a Vila Giralda estava para venda, é uma pergunta amadora. Na verdade, não é mentira nenhuma dizer que não havia ninguém na zona do Estoril que não tivesse conhecimento desse facto. Houve alguns candidatos a compradores. Claude Freré lembra-se: "Klaus foi um dos primeiros a mostrar interesse na compra da Vila Giralda. Ele tinha o que muitos não dispunham": pagava em cash, em efectivo, compreendi-te como diria Vasco Santana. Curiosamente, na inscrição número 39.029 do livro de imóveis da Conservatória do Registo não consta o montante da transação da Vila Giralda. Alguns sabichões de ocasião presumem que o negócio atingiu 85 milhões de escudos. Nas animadas festas nas casas de alunos da referida École Française de Lisbonne, é provável que Klaus Saalfeld se tenha cruzado com Juan Carlos e as suas irmãs, Pilar e Margarida. Claude Freré não desvia tal possibilidade. Desconhecemos se o contacto entre eles sobreviveu ao longo do tempo ao ponto de o imóvel ter sido comerciado sem a existência de intermediários. Sabemos somente que houve um advogado no meio do negócio.Vila Giralda, originalmente um pavilhão do Clube de Golf do Estoril que pertencia à sociedade controlada pelo visionário e empreendedor Fausto Figueiredo, com cerca de 3000 mde terreno, foi alugada aos condes de Barcelona, que lhes fez obras de ampliação e remodelação. A casa tornar-se-ia propriedade da família real espanhola no segundo dia de novembro de 1979, após ter sido comprada a Maria do Carmo Mendes de Almeida de Figueiredo, nora de Fausto Figueiredo, pelo valor de 2,1 milhões de escudos, o equivalente a 10.500 euros, o que na altura representava uma generosa fortuna. A vivenda de três pisos, com uma superfície de 684 m e de um jardim de 2.384 m, distancia-se, e bastante, de linhas de pompa, é discreta, apenas uma varanda que assenta num par de colunas sobre a entrada principal ganha hipóteses de ser interpretada como um ensaio de nobilitação.A implantação da República Espanhola, em 1931, afundara as expectativas de Juan de Bourbon, de ver o restabelecimento de uma monarquia democrática e constitucional. Mudou-se com a esposa para a Suíça e, a seguir, para o Estoril, em 1946, o ano em que se juntam os infantes que tinham ficado em Lausanne. Habitaram, durante o seu exílio em solo luso, em quatro casas: Vila Papoila, Bel-Ver, Casa da Rocha e Vila Giralda, nesta última, durante três décadas. Sobre a tragédia ocorrida na quinta-feira de 1956, numa das salas da Vila Giralda, o historiador e jornalista José Maria Zavala, no seu livro O Segredo do Rei, acredita que pode ter sido o rei emérito que, sem querer, tenha disparado na direção do irmão, matando-o com a bala que perfurou mortalmente a testa do jovem D. Alfonso.Juan Carlos, ao que nos revelou Gisela Brucker, a seguir à morte do ditador generalíssimo e de, consequentemente, ter sido proclamado rei a 22 de novembro de 1975, pediu, uma vez, para revisitar a Vila Giralda. Depois do pedido aceite e de a polícia ter ido verificar a segurança da área, lá chegou o antigo inquilino e a sua comitiva. Por motivos de saúde, Klaus Saalfeld não desceu para dar as honras da casa, o rei, que não fez visita ao cronometro de médico, subiu ao segundo andar. Em 2009, numa entrevista à Svenska Magasinet, a revista sueca mais antiga em Espanha, Klaus Saalfeld, a propósito da visita real à sua casa, disse que ficara com a sensação de estar diante de um homem decente e descomplicado na conversa.