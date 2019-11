Como os judeus tentaram vingar-se do Holocausto Em 1946, um grupo de 50 homens e mulheres juntou-se para vingar as vítimas do Holocausto. A missão da sociedade secreta, chamada Nakam (vingança em hebraico), era simples. "Matar alemães", disse ao The Guardian, Joseph Harmatz, um dos vingadores judeus, hoje com 91 anos.

De um vão de escada para o luxo

Refugiados com visão para os negócios



Oitenta anos de perseguição aos judeus Assinala-se no dia 9 de Novembro oitenta anos da perseguição mais violenta que antecedeu o Holocausto: a Noite de Cristal, na qual judeus na Alemanha e na Áustria anexada não foram poupados, e os seus estabelecimentos e sinagogas destruídos. - Site , Sábado.

Da indústria passaram para quase tudo

56% dos austríacos não sabe que morreram 6 milhões de judeus no Holocausto Um estudo da organização judaica sem fins lucrativos Claims Conference concluiu que os austríacos apresentam no geral desconhecimento sobre o Holocausto e o envolvimento dos austríacos no genocídio nazi que teve lugar durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os senhores doutores

Uma família mais do que na moda

Os primeiros Bensaude chegaram aos Açores vindos de Rabat, Marrocos, poucos anos antes da abolição da Inquisição (1821). Estabeleceram-se em pequenos negócios de venda ambulante através de um trio familiar: Abraão, o seu irmão Elias e o primo Salomão. Vendiam com pequenas margens de lucro e facilidades de crédito.Salomão (que apenas se sabe que morreu em 1866) formou uma dupla de sucesso com Elias (1806-1868). Em 1835 criaram uma empresa, a Salomão Bensaude e Cª, que estava no negócio das laranjas (um bem de exportação basilar na altura), mas tinha ainda câmbios, transportes, imobiliário e importações. A empresa durou até 1847, ano em que cada um foi para seu lado. Algumas gerações mais tarde, os dois ramos familiares e empresariais vão juntar-se no grupo. Salomão casou-se duas vezes e teve três filhos - um deles (Abraão) viria a ser em 1875 um dos fundadores do Banco Lisboa & Açores, futuro Totta & Açores. Lê-se no livro Genealogia Hebraica que Salomão "da filha do seu cocheiro, teve ainda uma filha, que legitimou".Quanto a Abraão (1790-1868), foi o primeiro a chegar, por volta de 1818. Importava tecidos, exportava laranjas e na história oficial é aqui que aparece o ano 1820 como o nascimento do que é hoje o Grupo Bensaude. Abraão abriu falência e morreu endividado, mas um dos filhos, José, e depois os três netos homens (Alfredo, Joaquim e Raul) iriam reerguer tudo. A historiadora açoriana Fátima Sequeira Dias, num dos vários ensaios sobre a família, chama-lhe a "ínclita geração micaelense".Como curiosidade, Abraão teve ainda uma filha, Helena, em cuja descendência está Jorge Sampaio, antigo Presidente da República. E na descendência do filho Jacob está Maurício Bensaude, que abandonou o curso de Medicina e se tornou um cantor lírico de fama internacional.Mas, como se disse, seria o seu filho José (1835-1922) a tomar as rédeas. José desenvolveu o cultivo do tabaco em São Miguel, com a fundação em 1866 (com dois amigos e o tio Abraão) da Fábrica de Tabaco Micaelense - o seu rosto apareceu nos maços de cigarros até 1977. Introduziu também a primeira estufa de ananases e esteve ligado ao comércio de laranjas, açúcar e chá. É considerado o grande obreiro do império que viria a nascer. Colega de estudos e amigo de Antero de Quental, é a sua linhagem que vai prevalecer na família.José teve quatro filhos notáveis (Alfredo, Joaquim, Esther e Raul ). Estudaram todos no estrangeiro e dois ficaram em Paris: Raul (médico eminente e condecorado) e Esther. Esta filha teve uma vida cheia: muito bonita e poliglota, presenciou o caso Dreyfus no próprio tribunal, foi enfermeira na I Guerra, casou-se num palácio em Versalhes e foi amiga de Louis Pasteur e Marie Curie. Esther refugiou-se em Portugal com a ascensão dos nazis e morreu com 101 anos, em 1965. Na família está guardado um leque com as assinaturas dos notáveis que conheceu ao longo da vida. Um dos seus filhos, Albert, viveu no luxuoso Palácio da Quinta de São Mateus, no Dafundo.Alfredo Bensaude (1856-1941) foi professor, mineralogista e engenheiro. Fundador e diretor (1911-1920) do Instituto Superior Técnico - a sua filha Matilde foi uma eminente e pioneira bióloga, tendo sido em 1920 a única mulher entre os fundadores da Sociedade Portuguesa de Biologia. Foi a primeira portuguesa a licenciar-se na Sorbonne, Paris, em 1916.Quanto a Joaquim (1859-1952), foi engenheiro e historiador. São os seus descendentes que gerem o grupo hoje. Teve dois filhos, Margarida, que casou com um estrangeiro e se formou em Medicina em Inglaterra, e Vasco (1896-1967), que é responsável pela segunda vida do grupo.O grupo estava por esta altura em força nos mares. Em 1873 fundaram a Insulana, que começa a fazer carreiras marítimas entre o continente e as ilhas e se tornará a companhia de navegação mais antiga de Portugal. Em 1881, estão entre os fundadores da Companhia Nacional de Navegação, para fazer ligações com as colónias. Em 1891 fundam no Barreiro a Parceria Geral de Pescas, que viria a ser o maior armador português de pesca do bacalhau. Abrem ainda várias fábricas de álcool industrial a partir de batata-doce.Vasco fez o liceu em Inglaterra e cursou Gestão na Suíça. É tido como sério, tímido, metódico e justo. Dizia-se que tinha relação de proximidade com empregados, especialmente o motorista, Hermínio, um ex-combatente da I Guerra.Vasco, que viria a tornar-se dono do grupo, apostou no turismo: fundou a Sociedade Terra Nostra, construiu o Hotel Terra Nostra (ver caixa), comprou e restaurou o Parque das Furnas em 1937 e construiu o primeiro campo de golfe dos Açores, na Achada das Furnas. Em 1965 inauguraria o luxuoso Hotel de São Pedro, em Ponta Delgada.Em 1930, Vasco colocou um navio novo de 354 passageiros a ligar os Açores e a Madeira. Em 1961, lançaria às águas o Funchal (ver caixa). Este paquete passou por muitas mãos e foi vendido em dezembro de 2018 em hasta pública por €3,9 milhões a um grupo hoteleiro inglês.Em 1941, com mais quatro sócios (incluindo o primo José), fundou a Sociedade Açoriana de Estudos Aéreos, que viria a tornar-se a SATA - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos. Em 1947, ano do primeiro voo comercial (S. Miguel-S. Maria), o grupo detinha 73% da companhia. Em 1964 tornaram-se acionistas maioritários da Varela, empresa de transportes coletivos de passageiros que mais tarde passaria a atuar na área do ambiente, no tratamento de resíduos. Em 1969, entram na Farias, também de transportes. Em resumo, por esta altura, o grupo estava no ar, na água e em terra a transportar pessoas e mercadorias.Em 1950, tornam-se acionistas maioritários da companhia de seguros Açoreana e em 1961 fazem o mesmo com o Micaelense, banco que remontava a 1912 e fora o primeiro com capitais açorianos.Vasco era um amante da caça, como a filha Patrícia recordou num evento em 2018. "Nos primeiros anos do século XX, caçou patos-bravos na Cova do Vapor, na Margem Sul do Tejo, ao tempo um lugar isolado e um paraíso para as aves marinhas. Com o mesmo entusiasmo, organizava as suas caçadas nos Açores, com especial interesse pelas galinholas em São Jorge." Apaixonado por cães, Vasco foi um entusiasta do cão-d’água português. Um dos seus cães, o Tiki, está sepultado no jardim da casa do Pico do Salomão (um lugar sentimental para os Bensaude; ver caixa). Vasco viria a morrer nesta casa.No 25 de Abril, o grupo perdeu a seguradora Açoreana, o banco Micaelense e a Fábrica de Tabaco Micaelense. Tinham ainda uma posição na Tabaqueira, que também foi nacionalizada.Quanto à SATA, por esta altura a família já só tinha metade. Em 1972, o governo entrou na companhia através de um aumento de capital que fez a TAP dona de metade da empresa. Lê-se em Genealogia Hebraica que "a troco de 18.500.000 escudos" (€1,7 milhões a preços de hoje adaptados à inflação). Em 1977 o Governo Regional dos Açores comprou o resto. No Relatório & Contas é dito que "vimo-nos forçados a aceitar o valor" e que a venda "representou um prejuízo de 8.000 contos" (€750.000).Em termos empresariais, o 25 de Abril foi " forte golpe", diz à SÁBADO António Castro Freire, vice-presidente do Conselho de Administração (CA) e neto de Vasco Bensaude. A recuperação dá-se com o reforço do negócio do armazenamento e distribuição de combustíveis, que ainda hoje é importante no grupo - e faz lembrar o fim do século XIX quando os Bensaude construíram depósitos para armazenar carvão para os navios a vapor. O grupo manteve ainda "uma atividade relevante e rentável no transporte de carga entre o continente e os Açores, através da Mutualista Açoreana que perdura até hoje".Seguiu-se a aposta no turismo (oito hotéis, um deles em Lisboa), e em 2007 a compra do grupo Nicolau Sousa Lima, importante grupo concorrente nos Açores. É tido como o maior negócio privado de sempre no arquipélago, com valores de cerca de €100 milhões. Por esta via, diz Castro Freire, o grupo "passou a entrar numa nova área de negócios, a da distribuição, em parceria com a SONAE", ou seja, as marcas Continente, Sportzone, Wells e Worten.O grupo está ainda na banca (10% do Novo Banco Açores, fatia que já vem desde 2002, quando foi criado o BES Açores) e eletricidade (40% da Eletricidade dos Açores em parceria com o Novo Banco), recolha e tratamento de resíduos, seguros, transportes coletivos (duas empresas).O grupo é hoje o mais poderoso dos Açores. Tem "pouco mais de 3.000 colaboradores e um volume de negócios em 2018 que rondou os €480 milhões".Vasco Bensaude teve quatro filhos. O mais velho, Filipe, presidiu ao grupo entre 1967, ano da morte do pai, e 1999, tendo tido um papel fulcral na recuperação do grupo. Em 2000, e até 2010, sucedeu-lhe o filho Luís, que expandiu a atividade hoteleira, entrou no capital da Eletricidade dos Açores e na área da distribuição.Filipe teve três irmãs: Beatrice, que fez vida nos EUA, Antoinette (mãe de António Castro Freire) e Patrícia Bensaude Fernandes (atual presidente do CA; sem funções executivas porque a família profissionalizou a gestão em 2014: escolheram Vítor Cruz, antigo líder do PSD Açores). O seu filho Tomás, arquiteto em Nova Iorque, também é administrador.No verão de 2000, 80 Bensaudes reuniram-se em Ponta Delgada num encontro a que chamaram Bensaude Millenium. Num exemplo de como já se espalharam pelo mundo, havia Bensaudes de Israel, França, EUA, Inglaterra, Nova Zelândia, Bélgica e Itália. Profissões: advogados, gestores, bailarinos, engenheiros, empresários, consultores, médicos, economistas, antropólogos, violinistas, tenistas, secretárias e estudantes.Representam em Portugal algumas das mais luxuosas e conhecidas marcas de relojoaria. A sua Boutique dos Relógios é a maior da Península Ibérica e já têm três lojas na Avenida da Liberdade, a mais cara do PaísSegundo a sua biografia oficial, David Kolinski nasceu na Polónia, chegou a Portugal no início dos anos 30 e começou a trabalhar num vão de escada na Avenida Duque de Ávila, em Lisboa. David continuou em Portugal o ofício de reparação de relógios que já tinha.Depois começou a importar relógios despertadores e de parede, e mais tarde de pulso. Foi assim, ao mesmo tempo, importador, vendedor e relojoeiro. E foi o início de um grupo que hoje é o grande player do setor da relojoaria na Península Ibérica com vendas na ordem dos €100 milhões e cerca de 400 empregados, segundo o Informa D&B.David Kolinski viria a casar-se com uma conterrânea, Pésia Kazan (que já tinha sido casada). A família de Pésia, que tinha um negócio de pele de póneis na Polónia, veio para Portugal com a II Guerra. Os seus irmãos começaram como vendedores ambulantes, depois tiveram várias lojas, mas a maioria acabaria por ir para outros países. Os pais foram para Israel e ela viria a casar-se em 1943 com Miguel Bekerman, também polaco fugido dos nazis e que teve uma fábrica de malhas.Pésia e Miguel tiveram dois filhos, Moisés e Ester - esta última (com apelido Neves Carneiro após casamento), bem como os seus dois filhos (Frederico e Alexandre), estão à frente da Pandora, segundo maior fabricante de joias do mundo, que é representada em Portugal pelo grupo.Pésia viria depois a casar-se novamente, agora com David Kolinski. Daqui nasceu em 1958 um filho chamado Salomão. Seria ele, com apenas 18 anos, a tomar conta do grupo quando o pai morreu, em 1977.Salomão - que desde pequeno foi iniciado no negócio pelo pai - casou-se em 1984 com Ana Cristina Wahnon Cohen, também ela judaica e que em 2005 foi agraciada por Jorge Sampaio (também ele com ascendência judaica) com o grau de comendadora da Ordem de Mérito por ter desenvolvido durante vários anos uma campanha com os relógios Swatch, em que €6 de cada venda revertiam para instituições de solidariedade. Cristina dirige hoje todo o retalho do grupo.O grande salto dos Kolinski dá-se nos anos 90, quando conseguem a representação em Portugal de alguns gigantes suíços, como a Longines, a Omega, a Tissot e a Swatch. Têm também uma parceria com o grupo Richemont, que detém a Cartier, a Montblanc e a Piaget.Em 1997 abrem no novo Centro Comercial Colombo a primeira Boutique dos Relógios - hoje são 32 (mais 10 em Espanha: é a maior rede ibérica). Em 2001, lançam a Boutique dos Relógios Plus, para o segmento de luxo - hoje são sete, incluindo duas na Avenida da Liberdade (2012 e 2015), cada uma com mais de 250 m2. Preparam-se para abrir uma na Avenida dos Aliados, no Porto.Nestas lojas começaram também a vender joias e acessórios de luxo, como canetas, botões de punho, óculos de sol, telemóveis (como os Vertu, que passam os 10 mil euros), ou perfumes (como os Creed, de mais de 200 euros). Em 2011, inauguram a loja da Tissot (também no Colombo) e em 2018 a da Omega, na Av. da Liberdade (ver foto).A terceira geração Kolinski passa por David, 31 anos, na administração desde o ano passado - passou algumas férias escolares a trabalhar nas lojas do grupo. Formou-se em Portugal, estudou em Madrid e Xangai. A sua irmã mais velha é veterinária. David tem conta no Instagram, onde mostra as suas viagens, alguns apontamentos familiares e convívios - é um millennial e um foodie.O grupo declinou colaborar para este artigo. As empresas estão concentradas numa empresa-mãe, a Sincronia do Tempo (detida a 80% por Salomão e o restante pela mulher), que em 2017, segundo o Informa D&B, teve vendas de €1,9 milhões e resultados líquidos de €54 milhões.O patriarca chegou a Portugal fugido dos nazis e começou a fazer biscates. Hoje, o grupo tem cinco lojas na Avenida da Liberdade e é dono da maior rede de óticas do País.Foi por pouco. Erich Brodheim chegou a Portugal em 1938, tinha na altura 18 anos, a poucos dias de as fronteiras da Áustria serem fechadas pelos nazis. Já vivia asfixiado e tinha uma estrela amarela cozida na roupa. Aquela que viria a ser a sua mulher, Ester, deu um testemunho no livro Judeus em Portugal, de José Freire Antunes, onde dizia que "o Erich parecia ariano: era louro, tinha olhos azuis, vestia fato tirolês. Não se percebia que era judeu, mas os amigos sabiam que ele era e, de um dia para o outro, deixaram de lhe falar". Erich foi despedido da fábrica de vidros e pôs-se em fuga. Como milhares de refugiados na altura, a ideia era chegar a Portugal em trânsito para os EUA. Mas acabou por ficar. Os pais e a irmã não fugiram e morreram.Nos primeiros tempos em Portugal, ficou a morar com um amigo. Fez vários biscates. Quando um amigo, que vendia manteiga na casa de estrangeiros, foi para os EUA, Erich comprou-lhe a lista de clientes por 7$50. Conta Ester que procurou uma fábrica que não punha sal na manteiga - "os estrangeiros não gostavam" - e começou a vendê-la. Fez o mesmo com o pão preto, que não havia cá. Alugou ainda a um amigo um aspirador e com ele ia aspirar a casa de quem quisesse. Fez vários biscates destes. Em 1942 foi para a zona de refugiados das Caldas da Rainha - uma das criadas por Salazar quando o fluxo se intensificou. Ficou lá três anos, mas também nessa altura deu lições de ténis e equitação. Usava estratagemas para iludir a PIDE e vir passar o fim de semana a Lisboa.Um dia por acaso cruzou-se com o irmão do tal amigo com quem viveu. Estava em Portugal à procura de quem distribuísse em Portugal produtos que exportava de Nova Iorque. "E assim começou com meias de vidro, muito caras naquela altura, e também duráveis. Eram tão resistentes que os próprios fabricantes não as consideravam um negócio rentável."A mulher de Erich nasceu na Polónia e chamava-se Ester Moskovic. Cresceu num ambiente de família judia com posses. O pai era poliglota, correu o mundo e veio parar a Portugal em 1937 devido a um problema de asma - o médico recomendou-lhe mudar-se para um país mais quente. Estavam na Bélgica na altura e saíram três anos antes de o país ser ocupado. Ester perderia toda a família materna às mãos dos nazis.Em Portugal também começou a ganhar dinheiro com pequenas coisas: dava aulas de piano, de línguas e de ballet. Em 1946 abriu com uma amiga italiana um jardim-infantil, o Montessori, que diz ter sido o primeiro em Portugal. Teve grande sucesso, foi frequentada pela alta sociedade, mas venderam-no oito anos depois, quando Ester foi mãe.Ester conheceu Erich num jantar de amigos da comunidade judaica em Lisboa. Casaram-se em 1950 e foram viver para um apartamento na rua Castilho, atulhado de mercadoria. Erich introduziu em Portugal uma novidade, o fecho-éclair, que foi o seu primeiro grande negócio. Portugal era um país atrasado, via nas revistas internacionais as novidades, importava, vendia aos lojistas e assim se lançou. Depois chegaram as calças Wrangler, o papel químico, os isqueiros, as caixas de comprimidos, estojos de pó de arroz e armações e óculos de sol.Ester ficou na retaguarda familiar a tratar de tudo. Diz que deu aos filhos uma educação rigorosa. "Viveram sempre em boas casas, para onde podiam convidar os amigos. Tínhamos uma casa em Birre, linda, com piscina. Mas nunca lhes dei automóveis." Os filhos confirmam. Valérie diz que chegava a vestir roupa que não era vendida ou tinha defeitos. O pai chegou a arranjar-lhe uma cunha no Hotel Sheraton, mas o que tinha à espera era limpeza de quartos.Ester diz que introduziu em Portugal as passagens de modelos com roupa, e que a primeira foi feita no escritório do marido, para onde arrastou Pedro Costa, diretor da Lojas das Meias - o hábito era o vendedor ir à loja e mostrar a roupa em malas. Quando Erich morreu, em 1980, a mulher tomou conta dos negócios. Correu mundo a visitar clientes e feiras. O filho Ronald entrou como gerente, a filha ficou com as vendas.Ronald nasceu em 1956 e começou na empresa como fiel de armazém, mas incompatibilizou-se com o pai porque em 1975, tinha 18 anos, casou-se com uma não judia (ele próprio diz-se ateu). Saiu de casa, foi tirar Psicologia, vendeu enciclopédias, fez traduções e especializou-se em Inglaterra em 1979. "Estava na vanguarda da Psicologia Clínica na área da Sexologia e abri a primeira consulta com outros dois psicólogos e um psiquiatra. A primeira consulta de sexologia em Portugal foi no hospital de Santa Maria em 1979", diz no livro. Só terminaria as consultas em 1989, quando já não conseguia conciliar com os negócios.Em 1970, a empresa já tinha aberto a primeira loja de marca, a Rodier, na avenida da Liberdade, a artéria mais cara de Portugal onde os Brodheim têm hoje várias lojas das marcas internacionais que representam. Quando as importações foram quase proibidas no 25 de Abril, o grupo reinventou-se exportando roupa made in Portugal para os grandes armazéns de Londres e Paris. Essas relações permitiram-lhes também desenvolver os contactos para começarem a representar marcas de luxo cá.Uma das primeiras foi a Burberry. Hoje têm a Furla, a Tod’s, a Guess, a Timberland, Carolina Herrera e Vans. São cerca de 60 lojas em Portugal, incluindo cinco na Avenida de Liberdade e duas no aeroporto de Lisboa. São ainda donos da Optivisão, a maior rede portuguesa, com cerca de 250 lojas (vendas de €9,4 milhões em 2017, e resultados negativos de €400 mil, segundo o Informa D&B).O Grupo Brodheim SA tem ainda duas grandes empresas: a Erich Brodheim SA (vendas de €27 milhões e lucros de €2,1 milhões em 2017) e a Moda Visão (€2,2 milhões de vendas e €371 mil de lucros). O capital social de €2,3 milhões é todo detido por Ronald Brodheim.Começaram com pequeno comércio nos Açores há 200 anos, tiveram um importante grupo industrial e depois espalharam-se pelo País. É uma das famílias mais bem qualificadas de Portugal.Terá sido uma das maiores reuniões familiares de sempre em Portugal. Numa sexta-feira de novembro de 2014 estiveram a almoçar no restaurante Meninos do Rio, em Lisboa, exatamente 398 pessoas. Foi uma organização hercúlea que reuniu centenas de descendentes de quatro famílias portuguesas de origem judaica: os Abecassis, os Bensaude, os Buzaglo e os Seruya - são os primos açorianos, os descendentes dos judeus que no século XIX saíram de Marrocos e aportaram no arquipélago (com a exceção dos Seruyas, que foram para Lisboa).Apesar de ao longo dos últimos 200 anos os membros destas quatro famílias se terem casado entre si, as uniões mais frequentes foram com católicos, o que explica que naquele jantar de 2014 fossem residuais, ou nenhuns mesmo, os que professavam o judaísmo.Já tinha havido um almoço de 120 pessoas na Quinta da Marinha, Cascais, dois em quintas particulares e ainda outro na Estufa Real, Lisboa (este só para adultos). Um deles terá sido em 1987 e reunido 200 pessoas, segundo se lê na Genealogia Hebraica, de José Maria Abecassis. Neste almoço de 2014 eram tantos que, conta à SÁBADO um dos presentes, "ficámos um pouco apertados no interior e na sobreloja (as crianças) porque infelizmente estava de chuva".Os Abecassis são os mais numerosos, estão hoje totalmente dispersos em termos profissionais e pode dizer-se que são uma das famílias mais bem qualificadas do País. Nos sites das ordens profissionais, se se pesquisar Abecassis (e também Abecasis, só com um esse) aparecem a exercer no momento 12 médicos, 7 advogados, 16 engenheiros e 5 arquitetos. Já reformados ou falecidos, houve muitos mais.Sem contar também com os que foram perdendo o apelido ao longo do tempo devido aos casamentos. Só um exemplo: o médico psiquiatra António Maurício Pecegueiro não tem Abecasis no nome mas a sua linhagem vem de lá.O primeiro Abecassis a chegar a Portugal foi Fortunato Abecassis (1799-1877) descendente de rabinos e notários de Tânger, Marrocos. Foi instalar-se em Ponta Delgada com um irmão, Abraão. Tinham nacionalidade inglesa, assim como a mulher e os filhos, e esse detalhe vai repetir-se nestas histórias. Samuel Levy, ex-presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, explica à SÁBADO: "Por causa da união da monarquia com a Igreja, só os estrangeiros podiam fazer um culto não católico. Por isso os judeus não podiam ser portugueses, e daí ainda hoje dizer-se que o judeu é estrangeiro. Só com a República é que isso mudou."Nos anos de 1820 Fortunato já aparece no continente como tendo uma loja de roupa com o irmão em Beja. Num almanaque de 1856 anuncia-se como estando a vender tabaco e alguns anos mais tarde já vende açúcar mascavado, café do Brasil, aguardente, vinagre, velas, sabões, figos, nozes, azeitonas e especiarias. Outros tempos: Fortunato obrigou a filha Hannah a casar-se com o tio Abraão (irmão de Fortunato) "evitando assim que se casasse com um católico de quem gostava", lê-se ainda na Genealogia.Dos sete filhos de Fortunato, foi Isaac (1840-1902) que deu o clique aos negócios. Empreendedor, casado com uma Bensaude, fundou a firma Abecassis (Irmãos) & Cia na Rua do Alecrim, 10, em Lisboa, de importação e comercialização de adubos. Dos seis filhos, seriam Fortunato e Max a seguirem os negócios.Fortunato (1875-1940) era o mais velho. Foi o líder. Está ligado à criação em 1933 da Lusalite - Sociedade Portuguesa de Fibrocimento, que fabricava chapas, chaminés, tubos, tanques, caleiras e armários. Chegaram a ter uma fábrica em Moçambique e em 1974 empregavam cerca de 750 pessoas. A proibição do uso de amianto ditou o seu fim, em 2000.Em 1925, Fortunato arrancou ainda com a Nally, empresa de cosméticos (pastas de dentes, águas de colónia, pó de arroz, cremes, tratamentos para a calvície) que teve no creme Benâmor (um nome judaico por sinal) um porta-estandarte até hoje. A empresa esteve nos Abecassis até aos anos 60 e está hoje nas mãos de um francês, Pierre Stark. Fortunato foi ainda o primeiro acionista d’A Mundial, uma companhia de seguros fundada em 1913, a primeira em Portugal a fazer seguros de trabalho. Entre fusões e nacionalizações, chama-se hoje Fidelidade e em 2014 foi vendida pela CGD a um grupo chinês.Os irmãos foram também os fundadores da CEL-CAT - Fábrica Nacional de Condutores Eléctricos, SA, com grande dimensão industrial - chegou a ter mais de mil empregados e fábricas em Angola e Moçambique. Saiu da família nos anos 90.Fortunato morava na Quinta da Saudade, na Estrela, um palacete com jardim comprado em 1916 e que só saiu da família em 1988 - está em obras para ser um condomínio de luxo. Tinha ainda uma casa na Avenida Sabóia, no Monte Estoril. Mudou a empresa do pai para a Praça do Município e juntou-lhe um novo sócio, um Buzaglo. Também se casou com uma Buzaglo, Sofia, que teve uma grande obra social e acolheu em casa as primeiras aulas do que viria a ser a Queen Elizabeth’s School.Max Abecassis (1881-1969), irmão de Fortunato, era sócio nos negócios. Viria a encomendar em 1925 ao reputado Raul Lino uma casa de sete quartos e jardim na Avenida Castilho, 24, Lisboa. Foi ali que viveram os seus filhos e netos, servidos por uma equipa de criados que chegou a 13 - sete eram residentes. Durante a II Guerra, a casa abrigou judeus em trânsito para os EUA. Seria demolida em 1969. Quanto às férias de verão, passava-as na Vila Baía, no Estoril. O filho Raul ficaria com a Lusalite em 1943 e seriam os seus descendentes a governá-la até ao fim. Tinha casa na Lapa e no Estoril - os Abecassis, como se vê, tiveram inúmeras moradias na Linha ao longo do tempo.Elias (1878-1952), ou "Fred", outro dos irmãos, era pintor. Construiu casa na Rua de São Remo, no Monte Estoril, e outra na marginal de Vila do Conde, onde ia passar férias. Viria também a morar numa quinta no Paço do Lumiar, que herdou do tio Henry Nathan Bensaude, e que venderia mais tarde a José de Azeredo Perdigão, presidente da Gulbenkian.Voltando ao irmão líder, Fortunato, a sua descendência teve vidas distintas. Entre jornalistas, pilotos da TAP, agentes imobiliários, gestores e empresários, podemos destacar o filho Henrique (1903-1975), um romântico que teve uma fábrica de chocolates na Quinta da Saudade, a filha Helena (1910-2000), uma fotógrafa amadora descoberta há pouco tempo (teve exposição recente em Lisboa), ou o neto Alberto (n. 1939), que estudou em Harvard e se casou com Snu Abecassis em 1961.Além dos Abecassis, há os Abecasis (só com um esse) - estes vieram de Gibraltar, ao contrário dos outros, que eram de Tânger. Conta que perderam um esse algures num casamento com uma católica - e por isso denominam-se informalmente como "o ramo católico". Não detetámos nenhum casamento entre os dois ramos.O primeiro foi Joseph Abecasis, nascido em 1841. Instalou-se nas Minas de São Domingos, na contabilidade, e foi subindo até chegar a diretor-geral. Na sua descendência há uma fortíssima presença de engenheiros formados no Instituto Superior Técnico, com especial ênfase na Hidráulica. É por isso que vemos dois netos ligados a grandes projetos: os irmãos Alberto e Fernando Manzanares Abecasis. O primeiro, foi professor catedrático, Grande Oficial da Ordem da Instrução Pública, responsável pelo projeto da barragem de Cahora Bassa. O segundo, foi professor, diretor no LNEC e esteve envolvido na ampliação da praia da Copacabana, no Rio de Janeiro.Um dos trinetos de Joseph Abecasis foi Nuno Krus Abecassis (1929-1999), também engenheiro civil no Técnico. Foi deputado, secretário de Estado, dirigente do CDS e presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Foi o mais polémico e visível de todos os Abecassis e Abecasis.Duas famílias de notáveis que se cruzaram. Pioneiros da reportagem fotográfica, médicos eminentes que trataram Cunhal e Salazar. E até uma atriz em Hollywood.Joshua Ruah não chegou a conhecer o avô Joshua Benoliel (um morreu em 1932, outro nasceu em 1940), mas as histórias são conhecidas da família. O famoso médico urologista tem na sua casa em Lisboa vários quadros, loiças, móveis e livros que foram do avô e tira-lhe o retrato de cor. "Era um relações-públicas, conhecia toda a gente e recebia em casa todos os dias. Era um homem social, um tipo alto, imponente, de voz grossa, sempre a falar muito alto, que se impunha pela presença", recorda à SÁBADO.A casa onde residia, no Chiado, acompanhava a importância da figura. "Foi acusado publicamente de ser um milionário porque a renda era de 30 mil reis, o que era uma brutalidade." Tratava-se de um quarto andar "com 14 ou 15 divisões, em que nenhum quarto tinha menos de 25 m2. Além disso, tinha uma varanda com cinco janelas para a Rua Ivens e sete janelas para o Largo da Academia Nacional de Belas-Artes. Na reconstrução recente do prédio fizeram ali seis apartamentos!"A história de Joshua Beloniel é conhecida. Foi o pioneiro da reportagem fotográfica, trabalhou com vários órgãos portugueses e internacionais, fotografou para a Casa Real e depois para a República, foi mestre numa arte que estava a começar a maravilhar o mundo. Mas era também um bon vivant, uma figura maior do que a vida, era chapa ganha, chapa gasta. Quando morreu, o que salvou mulher e os filhos foi a riquíssima biblioteca, que foi quase toda vendida em leilão.Joshua Benoliel casou-se com Simy Bento Ruah, juntando assim duas famílias de origem judaica (a filha Esther vai casar-se também com um Ruah). Tiveram três filhos: Judah (outro fotógrafo), David (médico, um dos primeiros anestesistas portugueses) e Esther, que viria a ser a mãe de Joshua Ruah: "O meu pai também era médico e era uma pessoa muito racional, tudo era sério, nada na vida se poderia fazer sem pensar. Já a minha mãe era a antítese, tinha o curso de piano, de canto, de teatro, para a minha mãe a vida era uma festa."Os Beloniel chegaram a Portugal no século XIX maioritariamente vindos de Gibraltar, onde estavam muito ligados ao comércio. Já os Ruah vieram de Tânger, Marrocos, há 200 anos (quando acabou a Inquisição) e estabeleceram-se maioritariamente no Algarve no comércio de azeite e cortiça. Um dos seus elementos mais destacados foi Samuel Ruah. Médico otorrinolaringologista e grande referência na área no século XX, teve Salazar como paciente. No livro Judeus em Portugal lê-se que falaram ao telefone na véspera da queda da cadeira, em 1968. Como curiosidade, Joshua Ruah viria a ser médico de outro político do século: Álvaro Cunhal.Um dos filhos de Samuel seguiu-lhe as pisadas. Trata-se de Moisés Carlos Ruah, que é o pai de Daniela Ruah. A atriz portuguesa é bilingue porque nasceu em Boston, EUA, em 1983, onde o pai na altura exercia. A mãe, Catarina Korn, era também médica (audiologista) portuguesa de ascendência judaica e chegada a Portugal nos anos 30 - quase todo o lado do avô materno de Daniela Ruah pereceu no Holocausto.Começaram com roupa e cosméticos e hoje têm a maior rede de perfumarias da Península Ibérica. Representam grandes marcas de perfumes e estão na retaguarda do chef José Avillez.A história dos Arié é metade guerra e metade amor. É o casal Eva e Roudolph. O médico Joshua Ruah, amigo do casal, recorda à SÁBADO a história. "O Roudolph fugiu da Bulgária e foi para Israel - esteve até no exército de independência. E ela veio para Portugal refugiada da guerra [em 1936, tinha 6 anos], vinda da Polónia. Os pais dela tiveram em Lisboa uma empresa pequena de roupa de malha. Aliás, havia muitas lojas destas de judeus de origem polaca, de tal forma que em Lisboa se dizia: ‘Então, já foste à loja do polaco das malhas?’"Samuel Levy, antigo presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, também se recorda da história. "O pai dela [Eva] mandou-a para Israel e foi assim que conheceu o [Roudolph] Arié. Ele um dia disse-me que começou a vida três vezes: na Bulgária, depois em Israel e quando se casou e veio para aqui. Ele era engenheiro químico [a família estava ligada aos cosméticos na Bulgária] e arranjou uma representação cá dos laboratórios Ayer [cremes]. Eles puseram a condição que tinham de ter um salão de beleza - o pai da Eva financiou, o salão fez-se e ficou famoso. Ele mais tarde conseguiu que o Ayer formulasse os produtos aqui, em vez de os importar. E o negócio desenvolveu-se muito. Era muito bom tipo, sempre gostei dele, a Eva é muito boa gestora e os filhos são muito competentes."A Boutique Ayer abriu em 1964 numa rua perto do Tivoli, depois passou para a Avenida da Liberdade, até 2004. "Arranjou bons cabeleireiros, até a Amália ia lá", recorda Samuel Levy. Eva ia às mais importantes cidades europeias do mundo da moda, via o que gostava, tomava nota do que era tendência e reproduzi-a aqui. Em 1987, os Arié abriram a primeira loja da Stefanel, de que têm representação, e da DIM.Em 2002, aos 87 anos, com a morte de Roudolph, dois dos três filhos (os homens) assumiram o protagonismo. Charles é o líder e dois dos seus três filhos estão no grupo (Ana lidera a restauração e David a Perfumes & Companhia). Charles partilha a liderança com o irmão Renato, que casou com uma Ruah (filha do médico Joshua).Em 2010, os Arié entraram na restauração em parceria com José Avillez, que hoje tem duas estrelas Michelin e 11 restaurantes. O Grupo José Avillez SA é detido a 46% pelos Arié e teve 24 milhões em vendas em 2018 (lucros de €735 mil). O chef (em conjunto com a mulher, Sofia Ulrich) tem 37% da empresa.Em 2017, o Grupo José Avillez SA comprou o Grupo Capricciosa SA, uma outra rede de 12 restaurantes que remonta a 1995 e inclui a República da Cerveja, a Capricciosa, o Doca de Santo e o Popolo. Em 2017 tiveram lucros de €780 mil.Em 2015, o grupo deu um salto no setor da perfumaria e cosmética. À representação e distribuição (entre outras, têm a Dolce & Gabbana, Bulgari, Kenzo, Hermès, Givenchy, Shiseido e Elie Saab), juntou a venda depois de comprarem o Grupo Barreiros Faria. Entre os ativos estava a Perfumes & companhia, que tem hoje 150 lojas. Em 2017 as vendas foram de €118 milhões, com lucros de €2,7 milhões.