Comedy Pet. Gato a pregar susto vence foto de animal de estimação mais engraçado

O Comedy Pet Photo Awards revelou esta sexta-feira, 11, o animal de estimação mais cómico. Trata-se de uma fotografia de Michel Zoghzoghi que retrata aquilo que parece ser um gato a pregar um susto a outro. Intitulada de "uma experiência de mudança de vida", a imagem mostrou ser a preferida dos jurados. Além de ter vencido a competição geral, Michel venceu também a categoria de melhor gato.



© Michel Zoghzoghi / Comedy Pets

O vencedor também se divertiu durante o momento em que se dedicou a tirar fotografias ao brincalhão Max e ao tímido Alex. "O Max e o Alex formam uma dupla incrivelmente fofa. Tive mais diversão e surpresas ao tirar fotos a essas duas personagens do que durante as minhas viagens de fotografia de vida selvagem mais aventureiras. Estou extremamente feliz e orgulhoso por ter vencido, pois todos os finalistas foram realmente excelentes e alguns deles fizeram-me chorar de rir. Os animais de estimação são uma parte muito importante de nossas famílias e devem ser celebrados."

Sem pensar que um dia fosse enviar fotografias para uma competição de animais, o inesperado aconteceu. "Como fotógrafo da vida selvagem, nunca pensei em enviar fotos para uma competição de animais de estimação até descobrir o Comedy Pets. É espirituoso, é divertido".

Habituado a fotografar gatos um pouco maiores e mais assustadores, Michel que é um fotógrafo profissional da vida selvagem no Líbano, e que está habituado a viajar pelo mundo, vai receber agora um prémio de 580 euros, juntamente com um troféu personalizado e uma bolsa para máquinas fotográficas da ThinkTank.

Além do vencedor principal, existiram outros. Darya Zelentsova, por exemplo, venceu na categoria de "todas as outras criaturas", ao apresentar uma imagem de um furão na sua primeira caminhada ao ar livre.

"Estou muito feliz por ver a minha adorável Boudicca entre os vencedores. Os furões quase nunca ganham nada nos principais concursos internacionais de fotografia. Estou feliz em promovê-los como animais de estimação e modelos incríveis. Eles são inteligentes, alegres, sociais, pequenas criaturas com grandes personalidades e muita fofura. Quando se tem um furão, nunca se pára de sorrir", contou.

Além de ter competido com um tipo de animal que quase nunca ganha as competições, Darya estreou-se também como a primeira ucraniana a representar os Estados Unidos. "Estou emocionada por me ter tornado a primeira ucraniana a representar os Estados Unidos, neste maravilhoso concurso de fotografia. O mundo realmente precisa de mais momentos alegres e tranquilos, e fotos engraçadas de animais de estimação. São uma grande fonte de vibrações positivas, bondade e amor."







© Darya Zelentsova / Comedy Pets

Já na categoria de cães, Chris Porsz foi o grande vencedor ao apresentar uma imagem de um destes animais a saltar para apanhar uma bola no ar, num parque em Nova Iorque. O salto terá sido tão grande que levou uma pessoa a levar aos mãos à cabeça.

"Esta é a minha fotografia favorita. Por acaso, assim que a dona do cão atirou a bola, eu levantei instintivamente a minha câmara e disparei. Das cinco imagens tiradas, esta foi a foto mágica que felizmente ficou focada", disse Chris.







© Chris Porsz / Comedy Pets

À final chegaram 25 fotografias de fotógrafos profissionais. Entre os vários vencedores destacaram-se também Klaus-Peter Selzer, na categoria de "animais de estimação que se parecem com os seus donos", Monyque Macedo Dos Santos na categoria júnior e Emma Hay na categoria de vídeo.

Todos os anos a competição anual de fotografia convida os amantes de animais de estimação a enviarem imagens e vídeos. Agora que foi conhecido o grande vencedor, o Comedy Pet Photo Awards já abriu as inscrições para o próximo ano, que estão disponíveis no site www.comedypetphoto.com. Recorde aqui todas as imagens finalistas: